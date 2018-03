...con A.Canovi

“Donnarumma, tempistica infelice. Milan, punta su Perin. Inter-Pastore, non ci credo. Callegari via dal PSG, futuro tra Italia e Francia. Genoa, Pepito Rossi e Thiago Motta...”

© foto di Sara Bittarelli

“La vera domanda è: Donnarumma era consapevole della lettera? Da quello che mi pare di capire, vista la reazione di tutto il Milan, no. La tempistica di questa uscita comunque è un po’ infelice, perché non ci sono tante squadre nel mercato di gennaio che possono prendere Donnarumma”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Canovi a proposito del polverone mediatico che si è creato attorno a Donnarumma nell’ultima settimana.

Il Milan potrebbe attuare con Raiola la stessa strategia che si dice abbia attuato il PSG con Di Campli per Verratti? Ossia cercare di fargli cambiare agente?

“Non è la stessa cosa. Per quanto riguarda il PSG sono certo e sicuro che nessuno della società abbia detto a Verratti di cambiare procuratore. La parte del Qatar non ha fatto alcuna pressione nei confronti del giocatore. Infatti non mi risultano dichiarazioni contro Donato Di Campli. Nel caso del Milan è diverso...c’è un acredine più evidente e ci sono le dichiarazioni di Mirabelli”.

E ora?

“Se Donnarumma sapeva della lettera magari non si aspettavano la reazione che c’è stata. Se invece non sapeva della lettera il discorso è diverso. Dal punto di vista contrattuale comunque Raiola ha fatto un grande lavoro”.

Ammetterà però che qualcosa non quadra.

“La tempistica è stata infelice. Continuo a non capire il perché di un’uscita mediatica così in questo periodo. Non è positiva, per tanti motivi. Parlo da agente: i nostri assistiti vanno tutelati, non dimenticando però che sono idoli dei loro tifosi senza i quali non sarebbero quelli che sono. Non tutto vale tutto. Non è detto che qualsiasi cosa debba essere accettata”.

Chi l’eventuale dopo Donnarumma?

“Mi viene in mente Perin, che era già un’idea del Milan un po’ di tempo. I portieri ci sono. Ma Donnarumma è un grande portiere ed è giovane”.

Mercato: chi si muoverà?

“Dovrà fare qualcosa il Napoli. Se vuole davvero ambire allo Scudetto come è giusto che debba provare a fare, la rosa va ampliata. L’Inter invece non ha le coppe, farà qualcosa ma non credo Pastore. Il PSG ha tre giocatori come Lucas, Pastore e Di María che in Italia sarebbero delle stelle”.

Intanto al Genoa è arrivato Pepito Rossi. Un’operazione definita “alla Thiago Motta”. Vede analogie tra il suo assistito e Rossi?

“Preziosi ci ha abituati a operazioni di questo tipo. Non so la storia di Rossi, ma Thiago deve tantissimo al Genoa, che è ambiente ideale per fare calcio. Ci sono tifosi veri, un ambiente sano. Quando c’era Thiago il Genoa aveva anche Criscito, Milito e altri grandi giocatori. Ora è un po’ diverso. Ma mi auguro che Rossi provi le stesse sensazioni di Thiago”.

Callegari?

“Vedremo. A gennaio cominceremo a guardare un po’ di opzioni per capire che tipo di situazioni valutare. Il suo futuro è tra Italia e Francia”.