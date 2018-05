...con Accardi

A tu per tu ...con Gazzoni Frascara 05.05 - “Sulla carta non c’è partita, ma poi in campo può succedere di tutto. Il Bologna contro le squadre di livello si impegna di più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara. La Juve vincendo contro il Bologna si avvicinerebbe ancora di più allo... 05.05 - “Sulla carta non c’è partita, ma poi in campo può succedere di tutto. Il Bologna contro le squadre di livello si impegna di più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara. La Juve vincendo contro il Bologna si avvicinerebbe ancora di più allo... A tu per tu ...con Fabiani 04.05 - “Mancano tre partite, dobbiamo raccogliere più punti possibili per una questione di orgoglio personale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Dalla Salernitana ci si aspettava qualcosa di più... "Abbiamo buttato via tanti punti. Potevamo...

A tu per tu ...con Leo Rodriguez

03.05 - Una tripletta che non si dimentica. Perché è la prima. E perché ha un sapore speciale, quello che a sorpresa ha restituito il sorriso alla Juventus ai danni del Napoli. Giovanni Simeone è il protagonista della settimana. Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito bussa tre volte. "Siamo felici,... A tu per tu ...con Canovi

02.05 - "Di Francesco ha già dimostrato di essere bravissimo. Contro il Barcellona sulla carta era più difficile rispetto alla partita di oggi contro il Liverpool che ha delle lacune". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi a proposito della partita di questa sera tra...

A tu per tu ...con Moggi

01.05 - "Nella vita bisogna saper vedere bene le partite e non tutti lo sanno fare. La Juventus e il Napoli hanno dimostrato di essere sulle gambe: i bianconeri hanno vinto e devono ringraziare Spalletti, perché l'Inter in dieci stava vincendo la partita fino al 38' quando l'allenatore ha...

A tu per tu ...con Martorelli

30.04 - "Ancelotti e Mancini sono due allenatori importanti, hanno tanta esperienza per ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Se è vero che Ancelotti ha rifiutato, Mancini mi sembra la strada maggiormente percorribile". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli... A tu per tu ...con Bianchi

29.04 - "Sono legato ad entrambe le piazze, mi sono trovato bene sia al Toro che alla Lazio. Anche se in granata sono stato di più". Così a TuttoMercatoWeb l'attaccante Rolando Bianchi, doppio ex di Torino e Lazio. Mazzarri l'uomo giusto per far ripartire il Torino? "Farà grandi cose....

A tu per tu ...con Moriero

28.04 - "Quell'episodio del rigore ha portato tante discussioni anche negli anni seguenti. Non so se avremmo vinto il campionato, ma il dubbio sul calcio di rigore è rimasto". Così a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista dell'Inter, Francesco Moriero. Chiaro riferimento alla partita tra i nerazzurri...

A tu per tu ...con Foschi

27.04 - "La Roma ha un buon allenatore e un buon organico, ma il Liverpool ha dei campioni e può anche vincere la Champions League". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cesena, Rino Foschi. Serie A: che lotta Juve-Napoli... "Un discorso particolare, apertissimo. Il Napoli... A tu per tu ...con Antonini

26.04 - "Per come ha abituato la Roma questo 5-2 fa anche ben sperare, ma non dovrà prendere gol. E con un Salah così ispirato sarà dura". A TuttoMercatoWeb parla l'ex difensore del Milan, oggi agente, Luca Antonini. La sconfitta è colpa di Di Francesco? "Qualcosa rispetto a quanto fatto...