...con Accardi

“Nainggolan-Inter e Pastore-Roma ok. Palermo, Foschi un leone. Ma pagare Valoti è follia...Sarri al Chelsea, si fa. Bologna, Inzaghi vive per il calcio. Trapani, Ciaramitaro resta in società”

© foto di Federico De Luca

“Pastore alla Roma e Nainggolan all’Inter sono operazioni che rendono contenti entrambi i club”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di mercato Beppe Accardi analizza la trattativa che si è da poco conclusa.

E ora che si aspetta?

“Dopo i Mondiali vedremo chi sarà capace di andare a scegliere i calciatori di Nazionali magari meno note in grado di far fare il salto di qualità”.

Il suo Palermo intanto dovrà fare ancora la Serie B. Il comportamento dei giocatori del Frosinone però, che hanno lanciato i palloni in campo durante la partita nel momento in cui attaccavano i rosanero, ha lasciato a desiderare.

“Non è stato uno spettacolo gratificante. Anzi. Quando giocavo io tanti avrebbero detto che i giocatori del Frosinone sono stati furbi, oggi invece...beh, siamo abituati a vedere tante cose. E probabilmente qualcuno definirebbe quanto fatto dai giocatori del Frosinone, un comportamento da delinquenti”.

Che Palermo si aspetta il prossimo anno? Intanto è vicino un gradito ritorno. Quello di Rino Foschi. Valoti quindi dopo due mesi e mezzo sta per andarsene.

Con Zamparini sarà un Palermo ridimensionato. Lo ha detto lo stesso presidente. Per quanto riguarda Foschi, beh è un leone, ha dimostrato di fare bene dappertutto. La follia invece mi sembra dover pagare Valoti per altri due anni senza utilizzarlo”.

I giocatori da cui ripartire?

“Alastra e Pirrello sono giovani di valore. Si ritroverà davanti un anno per esplodere anche Fiordilino, così come Accardi. Magari tornerà anche Lo Faso che la Fiorentina non ha riscattato, la Serie B oggi è il suo habitat naturale e potrebbe esplodere. La Gumina ha aperto una strada importante davanti per gli altri ragazzi del settore giovanile del Palermo: oggi credo sia il giocatore più importante per far ottenere una plusvalenza alle casse rosanero”.

Embalo?

“Tornerà al Palermo e rimarrà. Tra l’altro so che piace molto a Foschi, che è un noto intenditore di calcio”.

Il suo amico Sarri intanto viaggia verso il Chelsea.

“Alla fine andrà al Chelsea. Mentre prima non ci credevo per la troppa confusione che c’era attorno, ora mi sembra una pista decisamente percorribile. Sicuramente porterà qualcosa di nuovo in un campionato dove c’è meno calcio e più fisicità. Però di Sarri mi fa paura che abbia perso per strada il suo staff tecnico grazie al quale ha raggiunto determinati risultati. I suoi capisaldi, che hanno fatto la scalata dall’Alessandria, li ha persi per strada”.

Il Bologna di Mbaye riparte da Pippo Inzaghi. Come lo vede?

“Inzaghi è un allenatore in crescita. Davanti a tutto mette il suo lavoro, dovrà diventare necessariamente un allenatore importante. Dedica la sua vita al calcio. E quando hai voglia di migliorare, devi per forza arrivare a certi livelli”.

Che ne sarà del Trapani del suo amico Ciaramitaro?

“A Trapani ci sarà il cambio di proprietà. Subentrerà nei prossimi mesi il Gruppo Todaro. Maurizio rimarrà nei quadri dirigenziali del Trapani”.