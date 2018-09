...con Accardi

A tu per tu ...con Eder 04.09 - Dall’Inter allo Jiangsu Suning. La nuova sfida di Citadin Martins Eder parla cinese. Una nuova avventura, da affrontare con tanta voglia ed entusiasmo. “Prima mi sono confrontato in famiglia, poi ho deciso che dopo tanti anni era il momento di provare una nuova esperienza fuori dai... 04.09 - Dall’Inter allo Jiangsu Suning. La nuova sfida di Citadin Martins Eder parla cinese. Una nuova avventura, da affrontare con tanta voglia ed entusiasmo. “Prima mi sono confrontato in famiglia, poi ho deciso che dopo tanti anni era il momento di provare una nuova esperienza fuori dai... A tu per tu ...con Martorelli 03.09 - “Non sono d’accordo con la Serie B a diciannove squadre, è giusto giocare a ventidue e dare spazio alle società che meritano di occupare i posti vacanti. Le cose fatte così, tipo colpo di stato, non le condivido. Non mi sorprenderei se ci fossero degli stravolgimenti”. Così a TuttoMercatoWeb... 03.09 - “Non sono d’accordo con la Serie B a diciannove squadre, è giusto giocare a ventidue e dare spazio alle società che meritano di occupare i posti vacanti. Le cose fatte così, tipo colpo di stato, non le condivido. Non mi sorprenderei se ci fossero degli stravolgimenti”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Breda 02.09 - “Fin qui mi ha stupito il Napoli, pensavo trovasse qualche difficoltà. Invece ha avuto la capacità di dare continuità allo scorso anno implementando delle novità”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto Breda fotografa le prime giornate del campionato di Serie A. Inter, che mercato... “Il... 02.09 - “Fin qui mi ha stupito il Napoli, pensavo trovasse qualche difficoltà. Invece ha avuto la capacità di dare continuità allo scorso anno implementando delle novità”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto Breda fotografa le prime giornate del campionato di Serie A. Inter, che mercato... “Il... A tu per tu ...con Gallo 01.09 - “L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia per la Juventus è qualcosa di importante perché l’attacco è impressionante. Quando si hanno Dybala, Mandzukic e Bernardeschi non puoi non mettere paura agli avversari. E quando sento dire che il campionato italiano è più difficile è CR7 deve... 01.09 - “L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia per la Juventus è qualcosa di importante perché l’attacco è impressionante. Quando si hanno Dybala, Mandzukic e Bernardeschi non puoi non mettere paura agli avversari. E quando sento dire che il campionato italiano è più difficile è CR7 deve... A tu per tu ...con Amelia 31.08 - Grande protagonista per anni in porta, ora pronto a dire la sua da allenatore. Marco Amelia si è messo in gioco in panchina, alla guida della Lupa Roma. “È un ruolo nuovo, ma che avevo già in mente da calciatore, soprattutto nelle ultime stagioni. Bisogna saper gestire e trovare gli... 31.08 - Grande protagonista per anni in porta, ora pronto a dire la sua da allenatore. Marco Amelia si è messo in gioco in panchina, alla guida della Lupa Roma. “È un ruolo nuovo, ma che avevo già in mente da calciatore, soprattutto nelle ultime stagioni. Bisogna saper gestire e trovare gli... A tu per tu ...con Sebastiani 30.08 - “A Cremona abbiamo dimostrato di avere tanta voglia di fare bene. Soprattutto nella ripresa abbiamo dato segnali importanti, siamo soddisfatti”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Mercato: prenderete svincolati? “Abbiamo fatto quanto prefissato.... 30.08 - “A Cremona abbiamo dimostrato di avere tanta voglia di fare bene. Soprattutto nella ripresa abbiamo dato segnali importanti, siamo soddisfatti”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Mercato: prenderete svincolati? “Abbiamo fatto quanto prefissato.... A tu per tu ...con Gerolin 29.08 - “La partenza stentata dell’Inter? È presto per dare giudizi, anche se cinque punti da recuperare sono già un bel po’. I nerazzurri sono stati costruiti per vincere lo Scudetto, non devono nascondersi”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di Palermo e Udinese, Manuel Gerolin. Per... 29.08 - “La partenza stentata dell’Inter? È presto per dare giudizi, anche se cinque punti da recuperare sono già un bel po’. I nerazzurri sono stati costruiti per vincere lo Scudetto, non devono nascondersi”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di Palermo e Udinese, Manuel Gerolin. Per... A tu per tu ...con Floro Flores 28.08 - Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti.... 28.08 - Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti.... A tu per tu ...con Foggia 27.08 - “C’è tanta attesa, il debutto stagionale in campionato lo viviamo con entusiasmo. La gente si aspetta tanto e noi vogliamo cominciare nel migliore dei modi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Sfidate il Lecce, che non è avversario facile. “È... 27.08 - “C’è tanta attesa, il debutto stagionale in campionato lo viviamo con entusiasmo. La gente si aspetta tanto e noi vogliamo cominciare nel migliore dei modi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Sfidate il Lecce, che non è avversario facile. “È... A tu per tu ...con Bonato 26.08 - “Il calcio italiano ha ripreso quota, perché il trasferimento di CR7 fa bene all’intero movimento. La Juve però ha preso anche Emre Can e Cancelo, oltre il ritorno di Bonucci. Ora i bianconeri possono provare a vincere la Champions”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg del Sassuolo, Nereo... 26.08 - “Il calcio italiano ha ripreso quota, perché il trasferimento di CR7 fa bene all’intero movimento. La Juve però ha preso anche Emre Can e Cancelo, oltre il ritorno di Bonucci. Ora i bianconeri possono provare a vincere la Champions”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg del Sassuolo, Nereo...