...con Accardi

© foto di Federico De Luca

“Provo grande tristezza...”. Esordisce così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato palermitano Beppe Accardi sulla sentenza del TFN che in primo grado ha decretato la retrocessione del Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B.

Accardi, la sanzione è pesante.

“Non si doveva arrivare a così tanto. Mi sembra una punizione troppo esagerata. Ora mi aspetto che torni un po’ di razionalità in Federazione affinché capisca che non può mandare il Palermo in Serie C perché una punizione così è pesante. Spero che il Palermo faccia tutti i ricorsi possibili”.

Lei era il tramite tra York Capital e il Palermo. Se il fondo americano avesse acquistato, avrebbe avuto gli stessi problemi.

“Non c’eravamo posti il problema. Oggi è difficile dire cosa avrebbe fatto York Capital. Oggi sono dispiaciuto per il Palermo. È arrivata gente nuova che stava provando a portare avanti un nuovo progetto tra mille difficoltà e spero riesca a risollevare il Palermo”.

Ha sentito i suoi assistiti in rosanero?

“Ho parlato con Luca Fiordilino, era attonito, disgustato. È come se gli avessero tolto qualcosa. A lui come a Rino Foschi che ha dimostrato grande amore nei confronti del Palermo”.

Secondo la Lega B i playoff vanno giocati senza aspettare il secondo grado di giudizio. E soprattutto non devono giocarsi i playout, facendo così retrocedere il Foggia.

“Sfido chiunque a dire che non sia una decisione anomala. Non vorrei illudermi più di tanto. Non so come si possa sistemare la vicenda. Spero che la Giustizia Sportiva si passi una mano sulla coscienza...”.

Qualche problema pare ci sia anche a Trapani...

“C’è una nuova società, lasciamola lavorare. Non hanno fatto proclami, hanno detto che giocheranno con i giovani. Sono contento di queste realtà che vogliono far crescere i giovani quindi di questo bisogna dare atto alla nuova proprietà del Trapani. Magari non si sono presentati benissimo, ma è giusto lasciarli lavorare”.

Dai tribunali al mercato, Mbaye può lasciare il Bologna?

“Ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un ragazzo che non molla mai. Mihajlovic gli ha dato prova di fiducia e stima. Quando sarà il momento giusto valuteremo tutto, sicuramente ho ricevuto qualche sondaggio. Abbiamo scelto il Bologna, se arrivasse qualche richiesta importante però, ovviamente. la valuteremmo”.

Difficile da capire che succederà con Embalo...

“Parlarne mi sembra prematuro. Se il Palermo dovesse fare la Serie C diventerebbe complicato tenere tanti calciatori. Il danno economico sarebbe esagerato. Come Embalo anni fa è voluto tornare a Palermo, se oggi potessimo cercheremmo una soluzione alternativa: a Cosenza ha ritrovato il sorriso”.

Mulé?

“Andrà in ritiro con la Sampdoria, poi vedremo”.