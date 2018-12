...con Amoruso

A tu per tu ...con Marchetti 14.12 - “L’Ascoli è forte, ha voglia di riscatto. Sarà una partita difficile, importante. Dare continuità ci proietterebbe in alto, vogliamo fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti, in vista della partita contro l’Ascoli. Mercato: che farete a gennaio? “Questa... 14.12 - “L’Ascoli è forte, ha voglia di riscatto. Sarà una partita difficile, importante. Dare continuità ci proietterebbe in alto, vogliamo fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti, in vista della partita contro l’Ascoli. Mercato: che farete a gennaio? “Questa... A tu per tu ...con Modesto 13.12 - “Siamo abituati a giocare partite importanti, avremo lo stadio tutto pieno. È una partita da dentro o fuori, vogliamo fare bene”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Francois Modesto, capo scout dell'Olympiacos, in vista della partita di questa sera contro il Milan. Per lei è una...

A tu per tu ...con Lupo 12.12 - "La Juventus, quest'anno in particolare, affronta tutte le partite col giusto piglio e senza considerarle facile o difficili". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo. Lo Young Boys è avversario abbordabile. "Rappresenta un campionato più piccolo,... A tu per tu ...con Ravanelli 11.12 - "Il Napoli dovrà cercare di fare la partita e non farsi sovrastare dal Liverpool. Servirà essere impeccabili, credo che sia nelle corde del Napoli sbancare Anfield. Gli azzurri potranno fare un brutto scherzetto al Liverpool". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre...

A tu per tu ...con A.Canovi 10.12 - "Ibrahimovic al Milan, sarebbe un'operazione simile a quella che la società rossonera ha già fatto con Beckham. Malgrado le complicazioni delle ultime ore, non sarebbe male la coppia Ibra-Higuain". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Alessandro Canovi. Nome altisonante,...

A tu per tu ...con Novellino 09.12 - "Milan-Torino? Sono legato, ovviamente, ai granata. Ma io tifo Gattuso". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Milan-Torino, Walter Novellino. "Ho grande affetto per il Toro. Però - continua Novellino - sono contento per Gattuso, il Milan sta dimostrando tutto il suo valore". I... A tu per tu ...con Materazzi 08.12 - "Quando tuona alla fine piove...". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere del Genoa Federico Marchetti, Matteo Materazzi a proposito del cambio di allenatore in casa rossoblu. Il Genoa è ripartito da Prandelli. Come lo vede? "Non lo so, perché non è facile. Nessuno mette...

A tu per tu ...con Moggi 07.12 - "Oggi si gioca la partita tra le migliori squadre del campionato insieme al Napoli. È una partita interessante, difficile perché l'Inter cercherà di adottare una strategia difensiva. Il risultato, per la Juve, non è scontato". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus,...

A tu per tu ...con Fares 06.12 - "Non dimentichiamo che siamo partiti con un -8. Possiamo dare di più, l'inizio dell'anno non è stato positivo per le note vicende, ma siamo convinti poter fare bene". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Mercato: che farete? "Valuteremo con calma, non... A tu per tu ...con Caravello 05.12 - "A gennaio assisteremo ad un mercato dove farà qualcosa il Milan perché ha avuto infortuni e per rimanere competitivo dovrà intervenire. Si muoverà anche la Roma". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Il Milan punta a riabbracciare Ibra. "Se ne parla....