...con Angella

“Charleroi scelto per una nuova esperienza. Udinese, ci pensa Nicola. De Paul determinante, Lasagna deve ritrovarsi. Empoli, cambio normale...”

“Ho avuto un infortunio ma ora è passato, sono carico è motivato per fare bene da qui alla fine. La prima impressione è positiva, il calcio belga a livello di qualità e intensità mi ha dato buone indicazioni. È un po’ all’inglese”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore di proprietà dell’Udinese e attualmente in prestito allo Charleroi, Gabriele Angella.

Perché il Belgio? Era apprezzato anche in Italia...

“Avevo delle richieste ma non abbiamo trovato l’accordo economico. Ho voluto provare una nuova esperienza. In Inghilterra ho imparato l’inglese, ora studio francese. È una nuova esperienza, mi rimetto in gioco. E poi si possono aprire nuove prospettive”.

Obiettivo personale?

“Ho voglia di giocare e dimostrare. L’anno scorso con Oddo stavo giocando, voglio mettermi in mostra. E qui ho le carte in regola per fare bene”.

L’Udinese in estate ha cambiato tanto anche su indicazione di Velazquez. L’allenatore è stato esonerato.

“Hanno fatto determinate scelte di mandare via giocatori con più esperienza per prenderne altri. Non posso giudicare il lavoro di Velazquez, non c’ero. Ma vedendo i risultati bisognava cambiare qualcosa e in questi casi ci rimette sempre l’allenatore. Mi auguro che Nicola possa dare una svolta”.

L’Udinese sembra De Paul dipendente, Lasagna fatica ...

“De Paul è determinante. Ha contributo a gran parte dei risultati dell’Udinese. È un giocatore importante. Lasagna deve ritrovare il giusto feeling, ma si farà valere”.

Anche un’altra sua ex squadra, l’Empoli, ha cambiato allenatore e si è affidata all’usato sicuro: Beppe Iachini.

“Seguo quando posso Udinese ed Empoli. L’Empoli giocava bene ma non otteneva risultati, normale che la società cambiasse. Quando non capitalizzi le occasioni e non porti a casa i risultati bisogna intervenire”.