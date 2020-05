...con Angelo Fabiani

“Ritorno in campo apertura versa la normalità. Vittoria di Lotito? Dirlo è malcostume. Ruzzi, perché parli? Non sei il vescovo del calcio. Rinnovo Mantovani ok. E il nuovo mercato...”

“Il ritorno in campo è un’apertura verso la normalità sotto tutti i punti di vista, non soltanto calcistica. A ognuno di noi, comunque, spetta il compito di prestare attenzione a tutte le precauzioni del caso”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani.

Qualcuno ha definito il ritorno in campo la vittoria di Lotito.

“Spesso e volentieri, e questo è un malcostume che contraddistingue il calcio da sempre, si attribuiscono dei poteri a persone che in realtà non li hanno. La ripresa l’hanno voluta un po’ tutti. Perché tutti hanno avuto e avranno dei danni da questa situazione. Oggi va di moda prendersela con Lotito, leggevo anche fatti di anni fa legati a Zarate che escono a orologeria. Fatti peraltro detti da Luis Ruzzi... non è che sia il vescovo del calcio. Non è neanche cardinale. Ruzzi dovrebbe quantomeno riflettere prima di dire stupidaggini. Comunque oggi si attribuisce alla Lazio e alla Salernitana di essere propulsori della ripresa. Siamo invece promotori della normalità. Se riparte il calcio, riparte una delle principali industrie del Paese. Abbiamo avuto disdette di sponsor, nessuna affluenza ai botteghini e situazioni che sono state dismesse. Parliamo di milioni di euro. Poi si parla sempre degli stipendi dei calciatori, ma attorno a questo mondo ruotano tante persone che con il calcio mandano avanti la famiglia”.

Tempo di mercato: Mantovani verso il rinnovo?

“La proprietà lo reputa come un figlio, una parte integrante della Salernitana. Nei prossimi giorni andrà affrontato il discorso delle scadenze, che necessariamente dovranno essere riviste. Non ci saranno problemi”.

Quest’anno avete valorizzato tanti calciatori. Tra questi Kiyine...

“Abbiamo in organico diversi calciatori giovani importanti che hanno fatto cose di ottimo livello. Mi ha entusiasmato e sbalordito Lombardi, pronto per fare la differenza. Poi penso a Maistro. Mentre Kiyine lo conoscevo già da prima. Una piacevole sorpresa, ma non per me, è Milan Djuric”.

Kiyine tornerà alla Lazio?

“La Lazio ha un management di primissimo ordine e saprà valutare cosa fare con i suoi calciatori. Io valuto le cose della Salernitana”

Prossimo anno ripartirete da Ventura?

“C’è un rapporto di massima cordialità. Direi una bugia se dicessi che quanto fatto è tutto merito dei ragazzi. Il mister gli ha creato le giuste condizioni, è un maestro, la cassazione del calcio. Il lavoro fatto a Torino parla chiaro. È contento di rimanere a Salerno, non ci saranno problemi. La sua volontà è quella di continuare. È il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via. Gli ho detto che gli lascio le chiavi così risparmiamo sul magazziniere”.

Che mercato sarà il prossimo?

“I soldi che giravano prima diminuiranno. Bisognerà lavorare di ingegno. Anche le big dovranno fare i conti con le difficoltà economiche. Il Covid non ha fatto sconti a nessuno...”.