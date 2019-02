...con Angeloni

A tu per tu ...con Caravello 10.02 - “Quello di gennaio è stato un mercato che ha visto in particolare tre colpi: Piatek, Muriel e Gabbiadini”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello. A chi assegna l’oscar del mercato? “Alla Fiorentina. Ha fatto interventi mirati. Bravo Corvino”. Chi poteva fare di più? “Il... 10.02 - “Quello di gennaio è stato un mercato che ha visto in particolare tre colpi: Piatek, Muriel e Gabbiadini”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello. A chi assegna l’oscar del mercato? “Alla Fiorentina. Ha fatto interventi mirati. Bravo Corvino”. Chi poteva fare di più? “Il... A tu per tu ...con Lamouchi 09.02 - L’Inter per svoltare, il Parma per continuare a stupire. In scena questa sera la sfida tra le due squadre dell’ex centrocampista Sabri Lamouchi, oggi allenatore. “Dell’Italia ho un grande ricordo. Quando sono arrivato è scattato qualcosa: intensità, sacrificio, qualità del lavoro.... A tu per tu ...con Minieri 08.02 - "Gennaio è stato un mercato con pochi movimenti. I più significativi sono stati Muriel alla Fiorentina, Piatek al Milan e il ritorno di Gabbiadini alla Sampdoria". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Michelangelo Minieri fotografa la sessione di calciomercato passata agli archivi. Kouame... A tu per tu ...con D'Amico 07.02 - Sebastian Giovinco vola in Arabia Saudita. La nuova sfida della Formica Atomica si chiama Al Hilal. "C'era una serie di interessi da tutte le parti del mondo. Andava in scadenza a dicembre 2019... erano arrivate diverse richieste da Cina, MLS, Messico. Già a novembre però avevamo... A tu per tu ...con Legrottaglie 06.02 - "L'Inter è in difficoltà, tutti pensavano che lottasse per il secondo posto. Non sta rispettando le aspettative, non si sta creando l'entusiasmo che sembrava ci fosse e questo non è bello". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola Legrottaglie. Protagonista... A tu per tu ...con Cecere 05.02 - "È stato un mercato dove il Milan si è rinforzato con l'acquisto di Piatek e la Fiorentina con Muriel. Per il resto il mercato è stato abbastanza bloccato". Così a TuttoMercatoWeb Crescenzo Cecere, agente - tra gli altri - di Bruno Alves, fresco di rinnovo con il Parma. Bruno... A tu per tu ...con Gautieri 04.02 - "Dal mercato esce sicuramente rinforzato il Parma, lo ha dimostrato anche contro la Juventus. Non ci sono stati grandi colpi, chi si è mosso lo ha fatto poco". Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri. Piatek per il Milan s'è rivelato un grande colpo. "Un acquisto importantissimo.... A tu per tu ...con Canovi 03.02 - "Analizzare un 7-1 è difficile. È sembrato di vedere una partita d'allenamento...". Così a TuttoMercatoWeb sul momento della Roma l'avvocato Dario Canovi. 7-1 contro la Fiorentina è risultato pesante... "Ormai i 7-1 cominciamo ad essere tanti. Già contro l'Atalanta nel secondo... A tu per tu ...con Perinetti 02.02 - Genoa grande protagonista del mercato. In entrata e in uscita. Siamo stati costretti a fare la cessione di Piatek, consequenziale alla presa di posizione di Higuain: come il Milan non ha potuto trattenere il Pipita noi non abbiamo potuto tenere Piatek", dice il dg rossoblu, Giorgio... A tu per tu ...con Valoti 01.02 - "È stato un mercato dove le squadre hanno cercato di porre rimedio ad alcune lacune. Tutti pensano di correre ai ripari, però poi bisogna vedere se si riesce davvero a farlo". Così a TuttoMercatoWeb Aladino Valoti, ex ds di - tra le altre - Cosenza, SudTirol e Palermo. È stato...