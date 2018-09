...con Angelozzi

A tu per tu ...con Gautieri 24.09 - “La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche... 24.09 - “La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche... A tu per tu ...con Zamuner 23.09 - “Saremo agguerriti e consapevoli di affrontare una squadra forte, costruita per provare a stare nelle posizioni di vertice pensando anche di arrivare tra le prime due”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Padova, Giorgio Zamuner, in vista della partita di questa sera contro la Cremonese. Siete... A tu per tu ...con Bentancur 22.09 - "Gaston ha bisogno di fermarsi, da circa tre settimane". In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Pablo Bentancur, agente dell'attaccante della Sampdoria Gaston Ramirez. L'uruguaiano ma non solo, tanti spunti di discussione con l'operatore di mercato peruviano. Da Ramirez a Nico Lopez,... A tu per tu ...con Marroccu 21.09 - "L'esonero di Suazo è stata una scelta sofferta. Su David abbiamo ragionato per tanto tempo, pensavamo fosse l'uomo giusto e anche un allenatore di prospettiva: questo ultimi concetti ovviamente non cambiano dopo l'esonero". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Brescia,... A tu per tu ...con Ammarí 20.09 - Svincolato ma con tanta voglia di tornare protagonista. Najib Ammari scalpita, in attesa di rientrare in Italia dalla porta principale. "Mi alleno con una squadra in Francia e con un preparatore personale. In attesa di farmi trovare pronto", dice il centrocampista ex Spezia e Latina... A tu per tu ...con Giaretta 19.09 - "Ho fiducia nell'Inter, ma mi aspettavo più continuità dal Napoli che deve ancora oliare i meccanismi: c'è comunque il rischio che la Juve non abbia rivali". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds di Ascoli e Udinese, Cristiano Giaretta. E il Milan di Gattuso? "Leonardo e Maldini hanno... A tu per tu ...con Gustavo Gomez 18.09 - "Sono contento, al Palmeiras c'è una struttura incredibile. Sto giocando bene, ho continuità. Mi sono ambientato subito". Così a TuttoMercatoWeb il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez. La sua situazione di mercato al Milan non è stata facile... "È stata una situazione... A tu per tu ...con Signorelli 17.09 - "Eravamo abbastanza ottimisti sul campionato a diciannove squadre. Il torneo chiaramente è più difficile perché ci sono meno squadre, ma dal canto nostro proveremo a dare battaglia". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Livorno, Elio Signorelli. Stasera la sfida al... A tu per tu ...con Carbone 16.09 - "Io e Zenga andremo in giro, in questo periodo, a vedere un po' di partite. Abbiamo visto l'Inter contro il Parma, martedì saremo ancora a San Siro a vedere la partita contro il Tottenham. Per ora ci aggiorniamo, guardiamo e cerchiamo di rubare segreti interessanti a chi ha la fortuna... A tu per tu ...con Lucchesi 15.09 - "Un ridimensionamento e quindi una revisione del format del campionato di Serie B mi vede favorevole. Le squadre professionistiche sono troppe. Però il modo con cui è avvenuto questo cambiamento è stato forte. Forse, se questi cambiamenti fossero arrivati con una tempistica più programmata,...