...con Antonelli

A tu per tu ...con Bastianelli

04.09 - Okereke, Diego Falcinelli, El Khouma Babacar e molto altro. Patrick Bastianelli è stato uno dei protagonisti del calciomercato estivo. "È stato un bel mercato, divertente e avvincente. Ci sono stati tanti colpi anche dall'estero sul mercato italiano, segno che il nostro campionato...

A tu per tu ...con Pasqualin

03.09 - "Il mercato è partito coi botti ma non ha avuto un finale altrettanto pirotecnico". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Luca Pasqualin. Chiusura il 2 settembre alle 22: la sua idea? "Una proroga immotivata, auspico da anni la chiusura il giorno prima della prima di campionato". Giovinco... A tu per tu ...con Goretti

02.09 - "In queste prime due giornate i punti che abbiamo ottenuto sono forse più di quelli meritati e dobbiamo ragionare su questa base di partenza. Il mister sta facendo un ottimo percorso, ha lavorato tanto sulla fase difensiva e questo è l'aspetto che sta ottenendo più consensi. E sappiamo... A tu per tu ...con Ferrari

01.09 - "Imbula al Lecce? Una casualità... un mio collaboratore francese era in contatto da tempo con il ragazzo e quando abbiamo saputo che il Lecce cercava un centrocampista abbiamo cercato di gestire nel migliore dei modi la situazione". Cosi a TuttoMercatoWeb l'agente Fabrizio Ferrari,...

A tu per tu ...con Vrenna

31.08 - "Nei confronti dei tifosi ci siamo comportati nel migliore dei modi. Abbiamo costruito una squadra competitiva facendo colpi importanti di mercato e siamo riusciti a rinforzare la squadra dove pensavamo ci fossero lacune". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Crotone,... A tu per tu ...con Accardi

30.08 - "Icardi? Quando è iniziata la storia ho detto che se va via lo fa in prestito secco perché il rischio che corre una squadra mettendosi dentro anche Wanda Nara è grosso. Non si discute il valore ma tutto ciò che c'è intorno". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Beppe Accardi. Dove vede... A tu per tu ...con Tedesco

29.08 - "Abbiamo fatto un percorso importante in Europa con risultati prestigiosi. Siamo stati competitivi in campo europeo e vogliamo fare bene anche in campionato". Così a TuttoMercatoWeb Giovanni Tedesco, allenatore dello Gzira ed ex centrocampista di - tra le altre - Palermo, Perugia...

A tu per tu ...con Lucescu

28.08 - "Per l'Inter buona la prima... ho visto invece un po' in difficoltà sul piano del gioco la Juventus perché Sarri ha bisogno di tempo: i calciatori a volte non si adattano facilmente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Inter, Shakhtar Donetsk e della Nazionale... A tu per tu ...con Berti

27.08 - "Tornare a Palermo è sempre una grande emozione, quando vedo il Barbera mi si accappona la pelle. Mi auguro che il Palermo torni quanto prima ad alti livelli". Così a TuttoMercatoWeb l'ex portiere rosanero Gianluca Berti, protagonista della partita tra il Palermo e gli ex. Serie... A tu per tu ...con Meluso

26.08 - Una squadra costruita con intelligenza, tanta voglia di essere protagonisti con la spensieratezza che ha contraddistinto l'ambiente l'anno scorso e per il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso che ha il merito di aver costruito la squadra promossa in A, la consapevolezza di dover...