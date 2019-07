...con Antonini

A tu per tu ...con Mandorlini 12.07 - “Dall’Inter mi aspetto ciò che si aspettano tutti: una squadra che torni a competere per vincere qualcosa e le premesse ci sono tutte. Vedo entusiasmo, questo è positivo. Il popolo nerazzurro si aspetta tanto dalla nuova stagione...”. Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul nuovo... 12.07 - “Dall’Inter mi aspetto ciò che si aspettano tutti: una squadra che torni a competere per vincere qualcosa e le premesse ci sono tutte. Vedo entusiasmo, questo è positivo. Il popolo nerazzurro si aspetta tanto dalla nuova stagione...”. Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul nuovo... A tu per tu ...con Iuliano 11.07 - “La dirigenza della Juve sa quello che fa, ha ingaggiato un allenatore per modificare un po’ il gioco. Il mercato sarà importante, spero che la Juventus faccia bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore bianconero, Mark Iuliano. Come cambierà la Juventus? "Sarà una squadra più... A tu per tu ...con Tavano 10.07 - "La Roma al di là delle possibili uscite sarà comunque forte, è un anno zero. La mancata qualificazione in Champions ha complicato un po' le cose, ma i giallorossi saranno competitivi". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Diego Tavano. Dalla Roma all'Inter: Dzeko obiettivo... A tu per tu ...con Pomini 09.07 - Alberto Pomini uomo spogliatoio, portiere di sicuro affidamento e punto di riferimento per i compagni di squadra nella delicata situazione che ha vissuto il Palermo. Palermo che viaggia verso il baratro delle categorie inferiori. Questione di qualche giorno e poi sarà ufficiale. Il... A tu per tu ...con Perinetti 08.07 - "Il pubblico interista ha risposto all'arrivo di Conte con il sold out agli abbonamenti e già questa è un'indicazione di gradimento. Le scorie del passato juventino possono rimanere ma la tifoseria ha espresso il suo parere abbonandosi". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dg del Genoa, Giorgio... A tu per tu ...con Carrozzieri 07.07 - "Il Palermo che riparte dalla D? Quando ho visto che Lucchesi è andato in rosanero, dico la verità, un po' viste le squadre dove era stato prima, mi sono preoccupato. Preoccupazione che poi è diventata legittima...". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore - tra le altre - del Palermo,... A tu per tu ...con De Canio 06.07 - "L'Inter aveva già una buona base, ha lavorato con Spalletti che è un bravo allenatore. Con Conte può perfezionare quanto fatto in precedenza, già lo scorso anno i pronostici davano l'Inter la vera anti Juve. Sulla carta lo era...". Così a TuttoMercatoWeb Luigi De Canio. L'impatto... A tu per tu ...con Moggi 05.07 - "Ci sono ancora due mesi abbondanti, può succedere di tutto. Si ipotizza che Icardi non possa più stare all'Inter, ma è stato convocato per andare in ritiro. Fare ipotesi non mi piace, ma Icardi oggi chi lo prende?". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus, Luciano... A tu per tu ...con Marchetti 04.07 - "Quello che è successo nell'ultimo campionato difficilmente mi passerà sopratutto per come si è verificato... Avrei voluto giocarmi la partita decisiva undici contro undici, in caso di sconfitta avrei accettato il verdetto del campo. Così no, non mi è passata e non mi passerà mai.... A tu per tu ...con Italiano 03.07 - "C'è un'ottima base, in tanti rimarranno. Si riparte da una base solida, cercheremo di ripetere quanto di buono è stato fatto l'anno scorso e di rendere felice questa piazza". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano. Primo anno in B: anche per leí una...