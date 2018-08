...con Ardemagni

“Avellino, andrà tutto bene. Futuro? Bello giocare con Diamanti, ma vorrei riscattarmi in biancoverde. Serie B, che campionato!”

“Il futuro? Aspettiamo la sentenza, non ho ancora parlato con la società. Ci sono diciotto giorni, non so se andrò via oppure no. Ho ancora due anni di contratto con l’Avellino”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante dell’Avellino, Matteo Ardemagni.

Lei è uomo mercato...

“Fa sempre piacere. Ovvio. Ma si scatenano tutti alla fine, soprattutto per gli attaccanti. Quindi vediamo, con calma”.

Quella passata per lei è stata una stagione tra luci e ombre...

“Avevamo iniziato benissimo. Poi non so cosa sia successo. Ho avuto due mesi di pubalgia, anche a livello di squadra non andavamo benissimo. Tante cose non mi hanno fatto trovare la via del gol”.

Immagino che la voglia di cancellare l’anno scorso sia tanta.

“Ho tantissima voglia di riscatto. Ho anche sofferto, non sembra ma i momenti bui mi fanno soffrire. Riscattarmi con la maglia dell’Avellino sarebbe bello per mettere a tacere le voci”.

Piace al Livorno. Mica male giocare con Diamanti...

“Ha un bel piede per mandarmi in porta. Giocare con lui sarebbe bello. Può ancora dare tanto, non serve che lo presenti io”.

Che serie B vede il prossimo anno?

“Più difficile degli anni passati. Tante squadre si stanno rinforzando. Ci sarà da divertirsi”.

A gennaio poteva andare alla Cremonese...

“Si, a gennaio. Ma non volevo andare via e non ero sul mercato. Cremona è una piazza importante, il presidente non bada a spese. Me ne hanno parlato benissimo”.

Che aria tira in vista della sentenza?

“Sono fiducioso. Mi auguro che si possa risolvere positivamente. L’Avellino merita di stare in serie B. Ho visto gente piangere. Spero vada tutto bene. La società ci ha parlato e detto che è tutto a posto. Siamo stati rassicurati. Andrà tutto bene”.