...con Bastianelli

“Mercato appassionante... per i tifosi. CR7 ridà luce al campionato. Falcinelli a Bologna l’ambiente ideale. Palermo, Puscas ti riporta in A. Lautaro Martinez il colpo per il futuro...”

17 agosto ore 20. Suona il gong. Si chiude il calciomercato estivo. “Per i tifosi è stato il mercato più appassionante degli ultimi anni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Patrick Bastianelli.

CR7 un grande colpo per la Juve. Ma si sono mossi anche altri club...

“L'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo ha riportato i riflettori internazionali sul nostro campionato che rimane uno dei più belli al mondo. Al di là della Juventus, credo che l'Inter abbia fatto un gran mercato, mirato e funzionale alle esigenze del mister Spalletti.

Il Milan nell'ultimo mese con l'acquisto tra gli altri di Higuain ha fatto davvero un bel mercato. Corvino e Monchi si sono mossi come sempre bene dimostrando le loro capacità intuitive acquistando giocatori giovani e di talento, tra questi citerei Pjaca e Lafont per la Fiorentina e Kluivert per la Roma. Bene anche il Torino”.

La nota dolente la chiusura del mercato a Ferragosto...

“Sono molto favorevole alla chiusura anticipata del mercato perché credo porti le società e gli operatori di mercato a programmare meglio e prima il proprio lavoro.

Credo che per il futuro sia importante che ci sia dialogo tra le varie federazioni a livello europeo per poter uniformare la data di scadenza dei mercati europei che secondo me deve essere uguale per tutti e non come in questa sessione di mercato in cui ci sono ancora altri mercati aperti con delle scadenze più lunghe - la maggior parte al 31 agosto - quindi potendo scegliere chiuderei il mercato al 31 luglio”.

Tra le sue tante operazioni Falcinelli al Bologna...

“Diego ha trovato a Bologna l'ambiente ideale e un allenatore preparato e ambizioso che giocando a due punte ne esalterà le caratteristiche”

Da un attaccante ad un altro: il colpo di mercato per la serie B è stato Puscas...

“Parliamo di un attaccante che ha dimostrato con i numeri il suo importante valore e che cercherà con i suoi goal di riportare il Palermo nella categoria che merita.

Merito anche del direttore Foschi che con la sua tenacia e determinazione ha fatto di tutto per assicurarsi le prestazioni di George”.

A propósito di attaccanti. Ha portato Odion Ighalo al Changchun Yatai.

“Giocatore dopo aver realizzato quindici goal nell'ultima stagione si sta ripetendo anche in questa prima parte del campionato dove ha già realizzato dieci goal in sedici partite. In Cina il giocatore si sta trovando molto bene”.

Giovane di talento: Vlad Dragomir dall’Arsenal al Perugia...

“Si tratta di un centrocampista di grande prospettiva capitano della nazionale rumena under 19. Perugia è sicuramente l'ambiente ideale per la sua crescita”.

CR7 a parte il colpo dell'estate quale è stato?

“Lautaro Martínez all'Inter. Un giovane che è destinato a diventare un top player”.