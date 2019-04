...con Battistini

A tu per tu ..con Foggia 14.04 - “La partita arriva in un momento importante del campionato, è uno scontro diretto come ce ne saranno tanti altri da qui alla fine”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Una vittoria vi darebbe grande slancio. Obiettivo Serie A? “L’obiettivo... 14.04 - “La partita arriva in un momento importante del campionato, è uno scontro diretto come ce ne saranno tanti altri da qui alla fine”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Una vittoria vi darebbe grande slancio. Obiettivo Serie A? “L’obiettivo... A tu per tu ...con Galli 13.04 - “Icardi? Sicuramente è un giocatore importantissimo per l’Inter. La situazione non è stata gestita benissimo, ma penso che se non arrivassero i soldi richiesti dall’Inter difficilmente andrebbe via. Se torna a segnare tutto passa in secondo piano”. Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Sebastiani 12.04 - "Quella di stasera è una partita importante. Il Perugia è dietro in classifica, ma è una squadra che mi piace molto. Stiamo facendo bene entrambe, sarà una partita interessante". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. I numeri dicono che voi e il... A tu per tu ...con Liverani 11.04 - Il lavoro del ds Mauro Meluso dietro la scrivania, quello di Fabio Liverani in campo. E il Lecce, rivelazione del campionato di Serie B che sogna la promozione diretta in Serie A, vola. "Chi ha cinquanta punti, anche quarantotto, può pensare alla Serie A diretta. Per una questione... A tu per tu ...con Lerby 10.04 - Giovani e spensierati. L'Ajax con la voglia di continuare a stupire, la Juventus per inseguire un obiettivo. "Per l'Ajax continua il percorso di crescita", dice il noto avete olandese Soren Lerby a TuttoMercatoWeb. Entusiasmo e voglia di fare. L'Ajax fa sul serio... "L'Ajax ha... A tu per tu ...con Legrottaglie 09.04 - "Per cancellare le polemiche c'è solo una cosa da fare: gli arbitri devono parlare". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola Legrottaglie. Sarebbe un cambiamento importante. "Finché non parlano, ognuno può pensare ciò che vuole. Chi può... A tu per tu ...con Valoti 08.04 - Dici Palermo-Verona e Aladino Valoti, doppio ex, presente nel capoluogo siciliano riavvolge l'album dei ricordi per TuttoMercatoWeb. "Di Verona conservo il ricordo di stagioni importanti, la vittoria del campionato con Attilio Perotti e Rino Foschi direttore sportivo. Di Palermo ho... A tu per tu ...con Martorelli 07.04 - "Il Genoa? Sicuramente la sconfitta contro l'Inter poteva anche starci ma non con quel tipo di prestazione e risultato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Stasera la sfida al Napoli. Per gli azzurri le motivazioni sono davvero basse... "Non penso... A tu per tu ...con A.Canovi 06.04 - "La Roma deve trovare una sua identità, ammesso che quest'anno ne abbia mai avuta una". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Alessandro Canovi. Cosa è successo ai giallorossi? "Evidentemente non sono nate determinate alchimie. Perché non si può dire che Monchi non abbia... A tu per tu ...con Angeloni 05.04 - "Veniamo da partite in cui avremmo meritato qualcosa in più. Ma non c'è tempo per pensare; dobbiamo fare. Con dedizione e convinzione si può fare". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni. Mica facile contro il Brescia... "Si, conosciamo il... Ma non c’è tempo per pensare; dobbiamo fare. Con dedizione e convinzione si può fare”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni. Mica facile contro il Brescia... “Si, conosciamo il... 05.04 - “Veniamo da partite in cui avremmo meritato qualcosa in più. Ma non c’è tempo per pensare; dobbiamo fare. Con dedizione e convinzione si può fare”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni. Mica facile contro il Brescia... “Si, conosciamo il...