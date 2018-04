...con Bentancur

A tu per tu ...con Favaretto 16.04 - Italiani vincenti all’estero. Paolo Favaretto regala la salvezza al Senglea. “È stata bella impresa. Il campionato maltese ha buone squadre, salvarci con tre giornate d’anticipo è un risultato storico”, dice l’ex allenatore del Venezia a TuttoMercatoWeb. Come è stata accolta questa... 16.04 - Italiani vincenti all’estero. Paolo Favaretto regala la salvezza al Senglea. “È stata bella impresa. Il campionato maltese ha buone squadre, salvarci con tre giornate d’anticipo è un risultato storico”, dice l’ex allenatore del Venezia a TuttoMercatoWeb. Come è stata accolta questa... A tu per tu ...con Palermo 15.04 - .“Nelle partite della Roma e della Juve in Champions abbiamo dato dimostrazione che il calcio italiano è vivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Paolo Palermo a proposito dei risultati in Champions League. “La Juve? Da italiano ci sono rimasto malissimo. Quello che è successo non è... 15.04 - .“Nelle partite della Roma e della Juve in Champions abbiamo dato dimostrazione che il calcio italiano è vivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Paolo Palermo a proposito dei risultati in Champions League. “La Juve? Da italiano ci sono rimasto malissimo. Quello che è successo non è... A tu per tu ...con Semplici 14.04 - “Sappiamo di affrontare una squadra in grande forma, che vive un periodo straordinario sul piano dei risultati”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Per lei, fiorentino, è una partita particolare. “È... 14.04 - “Sappiamo di affrontare una squadra in grande forma, che vive un periodo straordinario sul piano dei risultati”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Per lei, fiorentino, è una partita particolare. “È... A tu per tu ...con Goretti 13.04 - “Ho visto la squadra scendere in campo tesa, preoccupata contro l’Avellino. Questa non è sicuramente una nota di merito. Ora dobbiamo ripartire dalla prossima partita, sono contento che sia contro il Venezia”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti,... 13.04 - “Ho visto la squadra scendere in campo tesa, preoccupata contro l’Avellino. Questa non è sicuramente una nota di merito. Ora dobbiamo ripartire dalla prossima partita, sono contento che sia contro il Venezia”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti,... A tu per tu ...con Sebastiani 12.04 - Torna l’ottimismo a Pescara dopo la prova di Palermo. “Positivi lo siamo sempre stati. Nessuno si è mai pianto addosso. La situazione di classifica però non è bella, avevamo altre ambizioni. Ora dobbiamo fare i conti con la classifica e risalire”, dice a TuttoMercatoWeb il presidente... 12.04 - Torna l’ottimismo a Pescara dopo la prova di Palermo. “Positivi lo siamo sempre stati. Nessuno si è mai pianto addosso. La situazione di classifica però non è bella, avevamo altre ambizioni. Ora dobbiamo fare i conti con la classifica e risalire”, dice a TuttoMercatoWeb il presidente... A tu per tu ...con Di Campli 11.04 - La separazione da Marco Verratti un sofferto incidente di percorso, poi il ritorno da protagonista nel calciomercato. “La botta è stata tremenda, ma è importante mantenere alta la dignità, quella non si compra. E ora conta solo il presente e il futuro dei miei calciatori”, dice a... 11.04 - La separazione da Marco Verratti un sofferto incidente di percorso, poi il ritorno da protagonista nel calciomercato. “La botta è stata tremenda, ma è importante mantenere alta la dignità, quella non si compra. E ora conta solo il presente e il futuro dei miei calciatori”, dice a... A tu per tu ...con De Biasi 10.04 - “Ne la Roma e ne la Juventus passeranno il turno, c’è un valore tecnico differente rispetto a Barcellona e Real Madrid”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex commissario tecnico dell’Albania e quest’anno per alcune partite alla guida dell’Alaves, Gianni De Biasi. Il gap sembra essere elevato... “Gli... 10.04 - “Ne la Roma e ne la Juventus passeranno il turno, c’è un valore tecnico differente rispetto a Barcellona e Real Madrid”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex commissario tecnico dell’Albania e quest’anno per alcune partite alla guida dell’Alaves, Gianni De Biasi. Il gap sembra essere elevato... “Gli... A tu per tu ...con Lombardi 09.04 - “Ha fatto un incontro con i tifosi, le parti si sono chiarite. Per Matteo è un momento particolare, il gol arriverà presto. L’ultimo gol lo ha fatto contro il Perugia, speriamo si sblocchi proprio stasera”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante dell’Avellino Matteo Ardemagni,... 09.04 - “Ha fatto un incontro con i tifosi, le parti si sono chiarite. Per Matteo è un momento particolare, il gol arriverà presto. L’ultimo gol lo ha fatto contro il Perugia, speriamo si sblocchi proprio stasera”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante dell’Avellino Matteo Ardemagni,... A tu per tu ...con Iachini 08.04 - “Quella contro il Napoli è stata una partita dispendiosa, a Verona abbiamo giocato in nove. Ora affrontiamo una squadra molto forte, il Milan è stato costruito in estate con giocatori molto importanti e di grande personalità: è un avversario tosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore... 08.04 - “Quella contro il Napoli è stata una partita dispendiosa, a Verona abbiamo giocato in nove. Ora affrontiamo una squadra molto forte, il Milan è stato costruito in estate con giocatori molto importanti e di grande personalità: è un avversario tosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore... A tu per tu ...con Lupo 07.04 - “Il Genoa ha bisogno di punti per mettersi in una situazione tranquilla, anche se la classifica comunque non è negativa. Mentre la Samp può inseguire il sogno Europa League, che è ancora possibile. Oltre al risultato conteranno le motivazioni legate alla classifica”. Così a TuttoMercatoWeb... 07.04 - “Il Genoa ha bisogno di punti per mettersi in una situazione tranquilla, anche se la classifica comunque non è negativa. Mentre la Samp può inseguire il sogno Europa League, che è ancora possibile. Oltre al risultato conteranno le motivazioni legate alla classifica”. Così a TuttoMercatoWeb...