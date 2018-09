...con Bentancur

“Samp, Ramirez ha bisogno di fermarsi. Frosinone, Ardaiz grande talento... ma se va ancora male serve cambiare allenatore. Lores Varela brilla al Penarol, Nico Lopez vuole tornare in Italia. E Polenta...”

“Gaston ha bisogno di fermarsi, da circa tre settimane”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Pablo Bentancur, agente dell’attaccante della Sampdoria Gaston Ramirez. L’uruguaiano ma non solo, tanti spunti di discussione con l’operatore di mercato peruviano. Da Ramirez a Nico Lopez, fino a Ignacio Lores Varela, diventato in poco tempo uno dei pilastri del Penarol.

Che succede a Ramirez?

“Gaston quando è in piena forma fisica può dare tanto. Però da tre settimane sta giocando con un infortunio... ci mette tanto cuore, sta dando una mano nei limiti del possibile. Però dovrebbe fermarsi, perché non sta bene”.

Dalla Samp all’Arsenal. Lucas Torreira...

“È stato pagato cinque milioni in più rispetto alla clausola. Lucas si è ambientato subito nel miglior dei modi, farà benissimo in Inghilterra. Ne sono sicuro”.

Lei ha portato Ardaiz al Frosinone. Esploderà?

“Capozucca lo conosceva già da quando era il direttore del Cagliari. È un calciatore di valore importante, in Italia può imparare tanto. Ha subito un lieve infortunio, ma diventerà un campione. L’unico dubbio è se avrà la possibilità di mettere in mostra le sue qualità perché il Frosinone deve svoltare altrimenti diventa complicato”.

Si aspetta un cambio di allenatore a Frosinone se non dovesse arrivare la svolta?

“È normale... perché non si possono perdere tante partite. Se perdi terreno poi diventa difficile”.

In Uruguay, intanto, sorride Lores Varela. È un pilastro del Penarol...

“Ha fatto esperienza in Italia, se la porta dietro come bagaglio. Al Penarol ha trovato un allenatore che lo conosceva già e lo sta facendo giocare: da quando è entrato non è più uscito. È un protagonista del Penarol, prima l’Italia era un punto di arrivo ma ora è una tappa di passaggio per arrivare ad altri campionati come l’Inghilterra. Lores sta facendo davvero bene al Penarol, può fare cose importanti”.

Nico Lopez brilla all’Internacional...

“Vuole tornare in Italia. Ha un debito con se stesso, ha voglia di dimostrare per bene le sue qualità nel campionato italiano”.

Abel Hernandez?

“Ha avuto un piccolo strappo muscolare. Conta di tornare per la Champions League, un appuntamento importante. Per lui e per tutto il Cska Mosca”.

Naithan Nandez riuscirà a trasferirsi in Italia?

“Due anni fa era fatta con la Fiorentina: un milione per il 70% del cartellino. Il Boca in estate ha rifiutato di venderlo, se non arriveranno grandi offerte non lo venderà neanche a gennaio”.

Polenta-Genoa, idea che può tornare di moda?

“Abbiamo deciso di aspettare un po’. È svincolato, non ha rinnovato con il Nacional. Il Genoa può essere un’idea. Vedremo”.