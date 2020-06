...con Beppe Accardi

“I valori tecnici sono diminuiti, ci vorrà più tempo. Oggi ha più vantaggi chi ha messo benzina nelle gambe”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Stasera c’è Juventus-Bologna...

“Mentre la Juve è costretta a spingere sull’acceleratore, il Bologna non ha questa pressione. I bianconeri hanno perso la Coppa Italia, sono sotto stress e gli manca tranquillità: arriveranno alla partita con un po’ di pressione”.

La Juve ha subito tante critiche per la sconfitta.

“Quando sei condannato a vincere qualsiasi cosa che turba il percorso di una squadra può creare problemi. Se la Juve non fa risultato si scatenano delle polemiche, sempre”.

Che aria tira per Mbaye e compagni?

“Sono carichi, pronti ad affrontare la partita”.

Intanto ha rinnovato Mihajlovic

“Giusto così. Il Bologna sta dando continuità al progetto tecnico. E poi Mihajlovic riesce a dare alla squadra qualcosa di mitico, diverso. Trasmette alla squadra qualcosa di importante”.

Scudetto: Juve o Lazio?

“Se la giocheranno fino alla fine. In modo pesante. È difficile da dire ciò che accadrà, come ha avuto difficoltà la Juventus può averle anche la Lazio. Bisognerà vedere le condizioni fisiche”.

Intanto si attendono sviluppi per i calciatori in scadenza e per i prestiti.

“Mi sembra una barzelletta. Il primo di luglio ci sarà un problema. Se non avessero tirato via stipendi ai calciatori le società avrebbero avuto quasi il diritto di estendere i dodici mesi in quattordici. Il problema sono anche i calciatori che vanno a scadenza”.

Come risolvere il problema?

“Nessuna negoziazione. Basta allungare i contratti di due mesi”.