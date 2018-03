...con Bjelica

“Che crescita il mio Lech Poznan! Guardiamo in Italia: volevo Bani e Monachello, ora pensiamo a Coda. Fiorentina, prendi Bradaric. Inter, non privarti di Brozovic. Spezia, avanti così...”

© foto di LR Press

“Ho preso la squadra al dodicesimo posto, siamo arrivati terzi. In questo secondo campionato abbiamo cambiato tanto la squadra, sono partiti giocatori importanti ma siamo competitivi. Oggi siamo secondi, possiamo vincere il campionato e abbiamo tutto per riuscirci”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Lech Poznan, ex Spezia, Nenad Bjelica.

Calcio polacco in crescita. E in Italia si guarda molto in Polonia.

“Si, certo. Kownacki, Linetty e Bereszynski della Sampdoria. Poi i tre del Palermo. Questo è positivo per il campionato polacco. E in Polonia seguiamo molto il calcio italiano”.

Serie A: come la vede?

“Credevo che l’Inter potesse avere qualche chance in più. È una squadra forte con un allenatore molto bravo, non so se potrà vincere il campionato. Juve e Napoli sono più attrezzate. Mi aspettavo qualcosa di più dalla Roma. Per il resto, è tutto come sempre”.

La Fiorentina intanto pensa a Bradaric.

“La scorsa estate ha avuto qualche richiesta italiana, credo il Bologna. È un giocatore capace di giocare in serie A, un centrocampista abile a giocare box to box. Al Rijeka è molto importante. Se dovesse andare alla Fiorentina, i viola farebbero un bel colpo”.

E voi, guardate al mercato italiano?

“Abbiamo guardato qualche giocatore, ma non sono in tanti che vogliono giocare in Polonia. Però il calcio polacco sta crescendo. Meglio giocare qui che nella serie B italiana. Ora cerchiamo un attaccante, eravamo su Monachello e pensiamo a Coda. E in estate ci piaceva anche Bani del Chievo Verona, però come detto, non è facile convincere un giocatore a venire qui”.

Ci pensa a tornare in Italia?

“Allo Spezia è stata un’esperienza magnifica. Poi per un mese poco positivo sono andato via... il ricordo però è positivo. Non so dove andrò la prossima stagione, ho il contratto fino a giugno con la possibilità di rinnovare. Ma mi farebbe piacere tornare in Italia. Mi piacciono anche Spagna e Germania. Oggi però sono felice al Lech Poznan, mi sento bene”.

E il suo ex Spezia?

“Sta crescendo. L’inizio non è stato facile. Quando c’ero io era una squadra di stranieri, oggi la maggior parte dell’organico è italiana. E sono contento per Fabio Gallo”

L’Inter intanto potrebbe cedere Brozovic.

“Ho letto qualcosa, è un giocatore di valore. E l’Inter farebbe bene a tenerlo”.