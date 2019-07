...con Bonato

A tu per tu ...con Tuttolomondo 30.06 - Il Palermo verso la mancata iscrizione al campionato di Serie B per non aver presentato la fideiussione in tempo, per non aver pagato gli stipendi ai calciatori e per non aver pagato la multa di 500.000 euro inflitta dalla Federazione Giuoco Calcio a seguito della rivisitazione della... 30.06 - Il Palermo verso la mancata iscrizione al campionato di Serie B per non aver presentato la fideiussione in tempo, per non aver pagato gli stipendi ai calciatori e per non aver pagato la multa di 500.000 euro inflitta dalla Federazione Giuoco Calcio a seguito della rivisitazione della... A tu per tu ...con Canovi 29.06 - “Inter e Juve faranno grandi cose. Se i bianconeri riuscissero ad arrivare a Rabiot e De Ligt farebbero qualcosa di importante candidandosi a favoriti per la Champions League. La Juventus ha un grande allenatore e partirà ancora una volta favorita". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Zavaglia 28.06 - "Se la Roma ha fatto determinate valutazioni ha sicuramente un programma ben preciso. Totti e De Rossi sono due perdite importanti ma ogni società ha facoltà di stabilire i programmi. Ed evidentemente nei programmi della Roma non ci sono Totti e De Rossi". Così a TuttoMercatoWeb Franco... A tu per tu ...con Malagnini 27.06 - "Non penso che il Palermo possa fare più niente. La fideiussione andava depositata entro il 24/06. Con la nuova legge non si può più integrare la documentazione, a meno che non ci sia un errore di valutazione della Covisoc". Così a TuttoMercatoWeb l'avvocato esperto di diritto sportivo... A tu per tu ...con P.Accardi 26.06 - "Da retrocessi abbiamo venduto a Milan, Juventus e Napoli: un segnale che abbiamo fatto un certo tipo di lavoro. L'Empoli punta sempre a migliorare i suoi calciatori, abbiamo un marchio ben preciso. E questo è motivo di soddisfazione per tutti". Così a TuttoMercatoWeb il direttore... A tu per tu ...con Gautieri 25.06 - "Fonseca allo Shakthar ha fatto un grandissimo lavoro, è un allenatore diverso da quelli italiani. Dovrà avere il tempo giusto per dimostrare il proprio valore. Sicuramente ha idee e ha lavorato bene". Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri. La Roma ha perso due pezzi importanti.... A tu per tu ...con Tesser 24.06 - "Confermeremo la base dell'anno scorso, poi arriveranno quattro-cinque rinforzi... l'obiettivo sarà mantenere la categoria. Poi finito il mercato vedremo...". Così a TuttoMercatoWeb Attilio Tesser presenta gli obiettivi del suo Pordenone in vista della prima stagione in Serie B. Vi... A tu per tu ...con Novellino 23.06 - "Giampaolo è un'ottima scelta. Al di là che il Milan con Gattuso abbia fatto bene, Giampaolo è un allenatore che ha lavorato bene e la meritocrazia lo ha premiato". Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino. "Quando uno bravo - continua Novellino - è solo questione di tempo". La... A tu per tu ...con Accardi 22.06 - "Da qui al 2 settembre vedo Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma protagonisti. Ho la sensazione che il mercato sarà più frizzante rispetto agli altri anni". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. L'Inter ha deciso di ripartire da Antonio Conte. "È uno dei... A tu per tu ...con Giaretta 21.06 - "Cska Sofia? Un'esperienza positiva, dal punto professionale l'estero completa la carriera di un direttore sportivo. Ci sono momenti in cui ti sentì pronto per un'esperienza fuori dall'Italia. Ora costruiamo la squadra per tornare a vincere...". Così a TuttoMercatoWeb il direttore...