...con Budan

A tu per tu ...con Meluso 30.11 - "Al di là della squadra che affrontiamo, che è sempre stata tra le prime in Italia e con la nuova proprietà conserva delle ambizioni di crescita, mi viene spontaneo mettere in risalto che oggi il Lecce se la gioca contro tutti e ha fatto si che ciò avvenisse attraverso il suo modo... A tu per tu ...con Angelozzi 29.11 - "La classifica non è quella che ci aspettavamo, avremmo potuto avere qualche punto in più ma il bilancio è ottimo. Anche se possiamo fare di più". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale dello Spezia, Guido Angelozzi. Quali sono state le difficoltà? "Abbiamo ringiovanito... A tu per tu ...con Colantuono 28.11 - "L'Atalanta ha fatto una grande partita, il risultato contro la Dinamo Zagabria sarebbe potuto essere più importante. La partita di andata è stata solo una serata negativa". Così a TuttoMercatoWeb l'ex tecnico della Dea, Stefano Colantuono. In campionato però la squadra va un po'... A tu per tu ...con Capuano 27.11 - Una nuova sfida per Eziolino Capuano. Salvare l'Avellino la sua missione, per un progetto a lunga durata. "Quando sono andato conoscevo le problematiche che c'erano, sono contento delle risposte della squadra. Abbiamo fatto ottime prestazioni e oggi ci giochiamo i quarti di Coppa",... A tu per tu ...con D'Amico 26.11 - Sebastian Giovinco vince ancora. Dopo i trofei portati a casa con la Juventus e il Toronto la Formica Atomica conquista la Champions League Asiatica con l'Al Hilal. "Sono davvero felice per Sebastian, per il club e tutti i suoi milioni di tifosi e per la nostra agenzia che lo rappresenta",... A tu per tu ...con Canovi 25.11 - Zlatan Ibrahimovic il nome giusto per risollevare il Milan? "Ha sempre un grande richiamo, ma ho qualche ragionevole dubbio che possa essere determinante per come gioca il Milan", dice a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi. Ibra quindi non le sembra il rinforzo... A tu per tu ...con Gerolin 24.11 - "Ibrahimovic è un calciatore affascinante. Però... Ribery alla Fiorentina, Ibra al Milan: mi sembrano calciatori un po' datati. Sono bravi e hanno qualità, ma a me piacerebbe vedere dei giocatori forti e non così datati. Ok l'operazione Ronaldo, è arrivato ad un'età che ha dato e... A tu per tu ...con Antonini 23.11 - "Ibra sarà di attualità anche quando avrà cinquant'anni. È un giocatore incredibile, con una professionalità assoluta. Nel Milan darebbe qualcosa in più per fare svoltare la mentalità di tutto l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex rossonero Luca Antonini a proposito del possibile... A tu per tu ...con Sebastiani 22.11 - "Quella di stasera contro la Cremonese sappiamo che sarà una partita importante, affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. "La Cremonese - continua Sebastiani - ha bisogno di tempo, può recuperare... A tu per tu ...con Muzzi 21.11 - Roberto Muzzi riabbraccia l'Empoli. L'anno scorso da secondo al fianco di Andreazzoli, adesso da allenatore. Per riprendere da dove aveva lasciato e per cancellare la retrocessione del campionato passato. "Vogliamo tornare su anche per quello che è successo l'anno scorso. C'è rabbia....