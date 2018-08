...con Caliendo

“Milan, normale la riammissione in Europa. Mirabelli bravo, può dare tanto ai rossoneri. Juve, con CR7 grande attenzione verso la A. Bari e Cesena? Ci sono passato anche io... Ero saturo, ora torno a scoprire talenti”

© foto di Balti Touati/PhotoViews

“Chi pensava una situazione differente aveva poca fiducia del Milan. Si parla di club dove ci sono dei fondi dietro, come si fa a mandarlo alla deriva?”. Così a TuttoMercatoWeb Antonio Caliendo a proposito della riammissione del Milan in Europa League.

Mirabelli verso l’addio...

“Mirabelli si è comportato molto bene. Davvero. Ha sempre eseguito le indicazioni. L’accoppiata Fassone-Mirabelli è di quelle vincenti. Bisognerà vedere i programmi della nuova realtà e chi vuole essere a capo del progetto. Non bastano i soldi. Ci vuole anche la persona che metta la faccio. Poi tutti sanno cosa possono dare Mirabelli e Fassone, che in una situazione un po’ borderline hanno lavorato molto bene dimostrando sangue freddo e ingoiando delle critiche”.

La Juve e Il mercato. Che colpo, CR7...

“Ha portato grande attenzione nei confronti del calcio italiano, che mancava da anni. I nostri allenatori più bravi sono andati all’estero. CR7 è una macchina che ha attirato l’attenzione del mondo. E questa attenzione ora è spostata sul campionato italiano. Un po’ come il Napoli quando ha portato Maradona. Ma Cristiano trova già una squadra fatta. Mentre gli azzurri non avevano la squadra”.

Lei l’ha vissuta con il Modena. Bari e Cesena salutano la B...

“Sono un esempio vivente. Tanti presidenti sanno cosa penso, mi sono sempre esposto. Ho sempre detto che se la Serie A e la FIGC non guardano il calcio che c’è più giù, non si va da nessuna parte. In Italia quando le società di B prendono quattro-cinque milioni, questi non servono per coprire tutte le spese. Per non parlare della Serie C... un modo complicato: o sei un mago, oppure devi fallire. E ogni anno basta vedere che succede, con tante squadre che saltano”.

Il Bari fallisce per tre milioni...

“Il Modena è scomparso per molto meno... quando si mette anche la politica in mezzo diventa tutto complicato. Io guarderei come si muove l’AIC, perché non sta facendo i veri interessi della categoria. Anzi. Non conoscono la realtà del calcio povero. In C si incontrano per l’80% dei mestieranti. Bisognerebbe puntare molto sui giovani, come Atalanta, Sampdoria e Udinese. Però questi club vanno all’estero. Io ho avuto dei ragazzi che per come vedo il calcio io dovrebbero giocare in Inter e Milan e invece non giocano in B. Viviamo in un paese strano, c’è un presidente dell’AIC che si permette di candidarsi come presidente della FIGC. Per fortuna ci sono persone come Malagò. Ecco, lui lo avrei visto bene a capo della FIGC: potrebbe salvare il calcio italiano”.

E Caliendo, torna all’opera come agente?

“Sono stato in Argentina, ho fatto qualche viaggio. Voglio riprendere la mia professione. Per ora prendo appunti, vedremo se potrò realizzare il mio sogno di scoprire qualche nuovo talento. Ho voglia di mettere la mia esperienza al servizio dei grandi campioni. Se poi posso fare una mano a qualcuno che necessita e lo merita ben venga, il calcio non ha bisogno di raccomandazioni. Ero saturo, ora voglio tornare”.