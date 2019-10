...con Calori

A tu per tu ...con A.Canovi 30.09 - “Non sono convinto che i calciatori del Milan siano coerenti con il gioco di Giampaolo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Canovi. Cosa non va al Milan? “Hanno detto che il mercato del Milan sarebbe stato più o meno come quello dell’Arsenal: giocatori da... 30.09 - “Non sono convinto che i calciatori del Milan siano coerenti con il gioco di Giampaolo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Canovi. Cosa non va al Milan? “Hanno detto che il mercato del Milan sarebbe stato più o meno come quello dell’Arsenal: giocatori da... A tu per tu ...con Delio Rossi 29.09 - “Paradossalmente contro il Torino il Milan ha giocato una buona partita. Giampaolo ha ottenuto risultati giocando in una certa maniera, durante la campagna acquisti come molte volte succede magari qualche giocatore non è arrivato”. Così a TuttoMercatoWeb Delio Rossi in vista della... A tu per tu ...con Gerolin 28.09 - "Il Milan non può permettersi di perdere tre partite su cinque, il match di domenica contro la Fiorentina è un bivio importante per Giampaolo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds di - tra le altre - Palermo e Udinese, Manuel Gerolin. Cosa non va al Milan? "I giocatori del Milan,... A tu per tu ...con Ursino 27.09 - "Meritiamo più dei punti che abbiamo, la squadra ha dimostrato grande personalità. È bene sottolineare che i nostri risultati sono stati ottenuti con il gioco, questo è molto importante". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino. Che mercato è stato... A tu per tu ...con Nocerino 26.09 - Grande protagonista al Milan, arrivato dal Palermo si è subito messo in luce a suon di gol e prestazioni importanti. "Con il Milan è stato amore a prima vista e se ancora oggi quando vado nella sede rossonera con i dipendenti ci salutiamo con grande affetto è perché ho lasciato un... A tu per tu ...con De Biasi 25.09 - "L'Inter dovrà confermare quanto di buono fatto nel derby, quella di stasera contro la Lazio, per i nerazzurri, è una partita importante". Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi. L'Inter, al momento, sembra inarrestabile... "Si. Ma come detto la partita di stasera è importante.... A tu per tu ...con Moggi 24.09 - "Il derby di Milano è stato un incontro senza storia. Il Milan ha fatto da sparring partner, è costruito male, basta vedere il centrocampo rossonero e quello dell'Inter. Se ad un centrocampo che non fa due passaggi aggiungi Rebic in attacco il dado è tratto". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Novellino 23.09 - "Ieri primi segnali di ripresa dalla Samp? Normale, siamo all'inizio. C'è stato un cambio tattico e qualcosa viene a mancare. Eusebio è un allenatore che da tanto, la squadra dovrebbe dare di più". Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino sulla squadra blucerchiata. Le voci sul... A tu per tu ...con Fabiani 22.09 - "Abbiamo ringiovanito la rosa, siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Stiamo facendo un bel lavoro, i veri valori della B devono venire fuori". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Che mercato è stato per la Salernitana? "Abbiamo... A tu per tu ...con Perinetti 21.09 - "Milan-Inter? È un derby, arriva troppo presto perché entrambe le squadre sono nuove e con due grandi allenatori che portano una filosofia di calcio completamente diversa e che hanno bisogno di tempo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. L'Inter...