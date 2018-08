...con Canovi

“Mercato entusiasmante, ma siamo nel caos. Napoli, il tuo acquisto è Ancelotti. E ora le big provano a far spesa in Italia”

© foto di Sara Bittarelli

“È stato un mercato più vivace rispetto agli ultimi anni. Ci sono stati arrivi importanti, qualcuno è mancato tipo Modric, ma è stata una finestra entusiasmante”. Così a TuttoMercatoWeb Dario Canovi sulla finestra di mercato da poco passata agli archivi.

Juve a parte, di chi il mercato migliore?

“A pari merito Inter, Milan e Roma. Se Modric fosse arrivato in nerazzurro avrei messo la squadra di Spalletti tra le concorrenti per lo Scudetto con la Juve”.

È stata l’estate di CR7 alla Juve. Ma anche quella dei fallimenti di Avellino, Bari e Cesena...

“Siamo qui a celebrare l’arrivo di Ronaldo. Invece dovremmo renderci conto che siamo nel caos più assoluto. Pensate che non è stata neppure rinviata la prima di campionato dopo quello che è successo a Genova. Questo calcio non è guidato: ci sono litigi di bottega e una Serie B che per guadagnare qualche soldo in più stravolge le norme. Non si possono calpestare le norme in questo modo, qualcuno darà ragione a chi era stato promesso qualcosa”.

Ha fatto poco sul mercato il Napoli...

“L’acquisto principale è stato Ancelotti. Tifosi e stampa dopo l’arrivo di un grande allenatore come Ancelotti si aspettavano calciatore di primo piano. Non è stato così. Direi che anche la Lazio non ha fatto molto. Non mi pare che i partenti siamo stati rimpiazzati adeguatamente”.

Mercato a Ferragosto. Come l’ha visto?

“Sostenevo da tempo che il mercato dovesse finire prima. Ma non con questa formula. È assurdo che il mercato finisca il 17 agosto in Italia e dopo altrove. Ora le squadre straniere proveranno a fare shopping in Italia...”.