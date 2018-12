...con Canovi

“Roma, calciatori di avvenire ma non per il presente. Fallimento Monchi? Dipende dalla politica societaria. Mercato e mancata Champions sarebbe bagno di sangue. Genoa, Prandelli ok...”

© foto di Federico De Luca

“Che qualcosa non vada mi sembra ovvio...”. Così sul momento della Roma l’agente Dario Canovi.

Avvocato, cosa non funziona?

“Onestamente non riesco a capirlo”.

Monchi ha fallito?

“Dipende sempre dalla politica societaria. Se la politica è quella di autofinanziarsi allora il lavoro di Monchi è positivo. Però con questo sistema difficilmente puoi raggiungere certi livelli. Sono andati via tre giocatori importanti: Nainggolan, Alisson e Strootman. E sono arrivati calciatori di sicuro avvenire. Ma l’avvenire non è il presente”.

Cosa manca ai giallorossi?

“De Rossi è basilare sotto tanti aspetti. Non solo tatticamente ma anche caratterialmente. È una guida sicura per tutti. La sua assenza si sta facendo sentire”.

La sensazione è che la partita di stasera possa essere decisiva per Di Francesco.

“Per me le sostituzioni a campionato in corsa vanno fatte solo in casi eccezionali. Ma non vedo sostituti all’altezza. Un allenatore di prima fascia non accetterebbe di andare alla Roma per sei mesi. Bisognerebbe creare un progetto a lunga durata. Un traghettatore per sei mesi sarebbe una soluzione estremamente negativa”.

Il Genoa m invece è ripartito da Prandelli.

“Prandelli è uno degli allenatori migliori in circolazione. Il Genoa non avrà più problemi. La squadra non è male, ha qualche lacuna ma nel complesso può viaggiare a centro classifica”.

Che batosta per il Milan l’eliminazione dall’Europa. I rossoneri cercheranno un attaccante. Chi prenderebbe?

“È sfuggita l’Europa League. Ora diventa difficile. Prendere un attaccante quando hai Higuain e Cutrone non la vedo una necessità. Higuain si riprenderà, mica ha smesso di essere un grande giocatore. Il Milan non ha bisogno di rinforzi in attacco”.

Chi si muoverà sul mercato a gennaio?

“Fiorentina e Roma. Anche se dai giallorossi non mi aspetto grande movimento, se dovesse restare fuori dalla Champions sarebbe un bagno di sangue”.