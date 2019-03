...con Caravello

“Roma, avanti al massimo. Conte allenatore ideale, ma serve mercato all’altezza. Inter-Icardi, così no. Pigliacelli idolo a Craiova, avrà gran mercato. Barillà-Parma, obiettivo rinnovo. E la Juve...”

© foto di Federico De Luca

“La Roma deve cercare di portare a termine la stagione nel migliore dei modi. Dispiace per Monchi e Di Francesco, quando il lavoro rimane a metà non è mai bello”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

L’allenatore della Roma che verrà: su chi punta?

“Per una piazza come quella di Roma mi auguro una soluzione importante. Oggi bisogna pensare alle partite che rimangono da qui alla fine. Il top per i giallorossi sarebbe Antonio Conte, ma presupporrebbe tanti investimenti e un mercato top. E a vedere i mercati degli ultimi anni della Roma mi viene da pensare che Conte non sia compatibile. Uno come lui non lo riesco ad abbinare alla Roma”.

Icardi e l’Inter: che caos.

“È una situazione che fa male a tutti. Al calciatore e alla società. Sono cose che tenderei sempre ad evitare. Non sono cose che dovrebbero accadere. Queste vicende deprezzano il valore dei calciatori. L’Inter non può sfruttare Icardi per questa fase finale, lo stesso Icardi ha perso la Nazionale: sono cose da chiedere il prima possibile”.

Idolo a Craiova e portiere goleador: Mirko Pigliacelli.

“È andato oltre ogni più rosea aspettativa. L’andata è straordinaria. A dimostrazione che forse certi pensieri andrebbero rivisti. Mirko ha trovato una dimensione internazionale importante: se non sarà questa estate a breve sarà comunque protagonista sul mercato internazionale”

Pomini e il Palermo: avanti insieme?

“La situazione societaria non ha aiutato nessuno. Il Palermo ha avuto qualche risultato in meno del previsto. La lotta si fa più dura e serrata: la volata si giocherà come sempre tra marzo e aprile. Ma il Palermo deve farsi trovare pronto. In campo e sulla scrivania perché il 18 la società dovrà pagare stipendi e contributi: superato questo step la squadra potrà essere ancora più motivata per il rush finale. Altrimenti diventerebbe complicato. Se le cose dovessero andar bene per il Palermo andrebbero bene per tutti, compreso Pomini. Oggi bisogna pensare al presente. Sappiamo di essere in scadenza, ma vogliamo andare in Serie A. Non avremmo problemi a rinnovare il contratto in caso di promozione”.

Aria di rinnovo per Barillà a Parma?

“Sta facendo un campionato importante come tutto il Parma. Quando la situazione sarà definita ci siederemo per capire il da farsi: il rinnovo è un obiettivo ma oggi pensiamo al presente. Non ci saranno problemi”.

Proia intanto brilla a Cittadella.

“Al Cittadella sta completando la sua crescita. Sta diventando un giocatore importante”.

Berra?

“Sta dimostrando di essere di categoria superiore. L’obiettivo è attraverso le prestazioni quelli di tornare in Serie B. Con la Pro Vercelli o con il mercato”.

Leonardo e Massimiliano Gatto?

“Sono contento del percorso intrapreso. Li ho sempre stimati e sono convinto che possiamo fare un gran percorso”.

Germoni e Calò sono protagonisti alla Juve Stabia.

“Primi in classifica con una partita in meno e i tre punti del Matera da conteggiare. I ragazzi calcheranno palcoscenici importanti perché sono di categoria superiore. Polito e Caserta alla Juve Stabia stanno facendo qualcosa di straordinaria”.

Allegri ha ribaltato la partita di Madrid. Il tecnico resterà bianconero?

“Se pensa di poter continuare a vincere rimarrà. Altrimenti no. Non è scontato che ci sia il divorzio. Lasciare la Juve per continuare a vincere non è facile, il livello è top per entrambi”.