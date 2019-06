...con Caravello

A tu per tu ...con Lupo 09.06 - “Quando hai un amministratore delegato come Marotta e un allenatore come Conte sei già protagonista solo per questo. Tutti, dall’Inter, si aspettano un mercato di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente di - tra le altre - Sampdoria e Palermo, Fabio Lupo. Barella obiettivo... 09.06 - “Quando hai un amministratore delegato come Marotta e un allenatore come Conte sei già protagonista solo per questo. Tutti, dall’Inter, si aspettano un mercato di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente di - tra le altre - Sampdoria e Palermo, Fabio Lupo. Barella obiettivo... A tu per tu ...con D’Amico 08.06 - Primo anno da direttore sportivo per Tony D’Amico, prima promozione in Serie A. Un anno difficile chiuso col sorriso. L’Hellas Verona il prossimo anno giocherà in A. “Quando raggiungi un obiettivo il bilancio è per forza positivo. L’obiettivo era raggiungere la Serie A, ci siamo riusciti... 08.06 - Primo anno da direttore sportivo per Tony D’Amico, prima promozione in Serie A. Un anno difficile chiuso col sorriso. L’Hellas Verona il prossimo anno giocherà in A. “Quando raggiungi un obiettivo il bilancio è per forza positivo. L’obiettivo era raggiungere la Serie A, ci siamo riusciti... A tu per tu ...con Gerolin 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... 07.06 - “È un mercato prevalentemente di allenatori, le prime sei-sette cambieranno. Mai come quest’anno si va su allenatori che sono già accasati con un contratto in essere, questa moda può anche bloccare dei movimenti di mercato e le strategie. Finché i presidenti non si mettono d’accordo... A tu per tu ...con Thereau 06.06 - Ultimi giorni sotto contratto con il Cagliari, poi sarà tempo di pensare nuovo a tinte viola. Perché Cyril Thereau vuole tornare protagonista con la Fiorentina, che detiene il suo cartellino. “È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto... 06.06 - Ultimi giorni sotto contratto con il Cagliari, poi sarà tempo di pensare nuovo a tinte viola. Perché Cyril Thereau vuole tornare protagonista con la Fiorentina, che detiene il suo cartellino. “È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto... A tu per tu ...con Fabiani 05.06 - Dopo mille polemiche finalmente si gioca. In scena Salernitana-Venezia per i playout di Serie B. Come aveva deciso il campo prima che il tribunale decretasse la retrocessione del Palermo in Serie C, salvo poi riammetterlo in B con una penalizzazione e ristabilire ciò che aveva deciso... 05.06 - Dopo mille polemiche finalmente si gioca. In scena Salernitana-Venezia per i playout di Serie B. Come aveva deciso il campo prima che il tribunale decretasse la retrocessione del Palermo in Serie C, salvo poi riammetterlo in B con una penalizzazione e ristabilire ciò che aveva deciso... A tu per tu ...con Stellone 04.06 - “L’Hellas ha ribaltato il 2-0 dell’andata con una grande prestazione, ma al Cittadella vanno fatti i complimenti per la stagione. Il Verona ha giocato con grande intensità e determinazione, complimenti ad Aglietti”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone. Per... 04.06 - “L’Hellas ha ribaltato il 2-0 dell’andata con una grande prestazione, ma al Cittadella vanno fatti i complimenti per la stagione. Il Verona ha giocato con grande intensità e determinazione, complimenti ad Aglietti”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone. Per... A tu per tu ...con Bergodi 03.06 - “Sono contento, abbiamo fatto un miracolo calcistico. Negli ultimi anni la squadra si era sempre salvata con lo spareggio, la situazione sembrava disperata. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, così la squadra è cresciuta ed è stato fatto un grande lavoro”. Sorride a TuttoMercatoWeb... 03.06 - “Sono contento, abbiamo fatto un miracolo calcistico. Negli ultimi anni la squadra si era sempre salvata con lo spareggio, la situazione sembrava disperata. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, così la squadra è cresciuta ed è stato fatto un grande lavoro”. Sorride a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Lo Monaco 02.06 - “Il risultato dell’andata cambia sostanzialmente poco e a Trapani ci si gioca tutto”. Così a TuttoMercatoWeb l’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, in vista della partita di questa sera contro il Trapani valevole per la semifinale playoff di Serie C. Il Trapani... 02.06 - “Il risultato dell’andata cambia sostanzialmente poco e a Trapani ci si gioca tutto”. Così a TuttoMercatoWeb l’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, in vista della partita di questa sera contro il Trapani valevole per la semifinale playoff di Serie C. Il Trapani... A tu per tu ...con Nani 01.06 - “Se consideriamo anche le due squadre che hanno disputato la finale di Europa League, c’è un vero e proprio dominio inglese. Tra l’altro la squadra più forte, il Manchester City, non si è neanche qualificata”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds del Watford, Gianluca Nani in vista della... 01.06 - “Se consideriamo anche le due squadre che hanno disputato la finale di Europa League, c’è un vero e proprio dominio inglese. Tra l’altro la squadra più forte, il Manchester City, non si è neanche qualificata”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds del Watford, Gianluca Nani in vista della... A tu per tu ...con Martorelli 31.05 - “Sarri è un allenatore da Juventus. Nel momento in cui i bianconeri hanno scelto di non continuare con Allegri evidentemente hanno deciso di cambiare e andare alla ricerca del gioco. Sarri sarebbe l’ideale per cambiare tendenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo... 31.05 - “Sarri è un allenatore da Juventus. Nel momento in cui i bianconeri hanno scelto di non continuare con Allegri evidentemente hanno deciso di cambiare e andare alla ricerca del gioco. Sarri sarebbe l’ideale per cambiare tendenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo...