...con Catellani

A tu per tu ...con Battistini 28.01 - "Pensavo che la finestra di mercato fosse più piatta, poi qualcosa è venuto fuori. Vedi il Milan con il mal di pancia di Higuain e l'arrivo di Piatek. A parte i rossoneri, comunque, è stato il classico mercato di gennaio". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Graziano Battistini. Ultima... 28.01 - "Pensavo che la finestra di mercato fosse più piatta, poi qualcosa è venuto fuori. Vedi il Milan con il mal di pancia di Higuain e l'arrivo di Piatek. A parte i rossoneri, comunque, è stato il classico mercato di gennaio". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Graziano Battistini. Ultima... A tu per tu ...con Lerda 27.01 - "Piatek al Milan? Lo vedo bene, Higuain è bravo ma per esperienza dico che trattenere un calciatore senza le giuste motivazioni può essere controproducente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Torino e Vicenza - Franco Lerda. Il polacco è il rinforzo giusto... 27.01 - "Piatek al Milan? Lo vedo bene, Higuain è bravo ma per esperienza dico che trattenere un calciatore senza le giuste motivazioni può essere controproducente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Torino e Vicenza - Franco Lerda. Il polacco è il rinforzo giusto... A tu per tu ...con Accardi 26.01 - "Stranamente questo mercato di gennaio è più vivo rispetto agli altri anni, è una bella novità. Ci sono stati colpi milionari". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Beppe Accardi fotografa la sessione di calciomercato in corso. Piatek al posto di Higuain per il Milan. Le piace? "Si.... Igor Coronado si gode la nuova avventura araba allo Sharjah. "Sto bene, ho fatto questa scelta per la mia famiglia e la sto vivendo come un'esperienza nuova", dice l'ex trequartista di Trapani e Palermo a TuttoMercatoWeb. Il... 25.01 - Esperienza a Dubai tutta da vivere, senza dimenticare l'Italia. Igor Coronado si gode la nuova avventura araba allo Sharjah. "Sto bene, ho fatto questa scelta per la mia famiglia e la sto vivendo come un'esperienza nuova", dice l'ex trequartista di Trapani e Palermo a TuttoMercatoWeb. Il... A tu per tu ...con Abbiati 24.01 - Gonzalo Higuain saluta il Milan. Lo aspetta il Chelsea. E i rossoneri si cautelano con Piatek, che arriva dal Genoa con un bagaglio carico di ambizioni e aspettative. "Le aspettative attorno a Higuain erano altre, il Milan aveva fatto un grosso sforzo", dice a TuttoMercatoWeb l'ex... 24.01 - Gonzalo Higuain saluta il Milan. E i rossoneri si cautelano con Piatek, che arriva dal Genoa con un bagaglio carico di ambizioni e aspettative. "Le aspettative attorno a Higuain erano altre, il Milan aveva fatto un grosso sforzo", dice a TuttoMercatoWeb l'ex... A tu per tu ...con Budan 23.01 - "Higuain ha qualche anno in più rispetto all'esperienza con Sarri a Napoli, ma con il tecnico toscano è diventato un uomo mercato da cento milioni. Al Chelsea ritroverà il feeling con il suo ex allenatore". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Parma e Palermo,... Gabriele Angella ha timbrato il cartellino regalando la vittoria allo Charleroi. "Ho fatto il gol vittoria. È ancora più bello dopo un anno tribolato a Udine. Allo Charleroi mi si è aperto un mondo,... 22.01 - Un gol che sa di ciliegina sulla torta ad un momento positivo dopo qualche problema. Gabriele Angella ha timbrato il cartellino regalando la vittoria allo Charleroi. "Ho fatto il gol vittoria. È ancora più bello dopo un anno tribolato a Udine. Allo Charleroi mi si è aperto un mondo,... A tu per tu ...con Angelozzi 21.01 - "Fino a fine anno non cediamo nessuno. Poi a fine stagione tireremo le somme". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi blinda i calciatori della sua squadra. Ricci al centro del mercato. Blindato anche lui? "È richiesto, ma rimarrà. Lui come... Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi blinda i calciatori della sua squadra. Ricci al centro del mercato. Blindato anche lui? "È richiesto, ma rimarrà. Lui come... A tu per tu ...con D'Anna 20.01 - "Higuain al Chelsea e Piatek al Milan? Sono due giocatori di altissimo livello. Personalmente avrei preferito tenere Higuain per quello che ha dimostrato. Piatek ha avuto un exploit incredibile ma è ancora da verificare perché al Milan pressioni e obiettivi sono diversi". Così a TuttoMercatoWeb... Il terzo posto è abbastanza consolidato, rimane l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale del Sassuolo, Nereo Bonato. Per il Sassuolo una partenza importante,... 19.01 - "L'Inter ha avuto un inizio difficile, poi ha trovato la quadratura. Il terzo posto è abbastanza consolidato, rimane l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale del Sassuolo, Nereo Bonato. Per il Sassuolo una partenza importante,...