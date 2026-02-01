Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

…con Claudio Pasqualin

…con Claudio PasqualinTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

“Quella tra Napoli e Fiorentina è stata una bella battaglia, combattuta ad armi pari. La Fiorentina non è stata inferiore al Napoli e quindi si può credere che abbia mantenuto intatte le chance di salvezza”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin.

Infortunio che sembra pesante per Di Lorenzo…
“Sarebbe una grave perdita. Ma in qualche maniera Conte riuscirà a sopperire a questa assenza”.

È tornato protagonista Meret.
“Ha fatto un vero miracolo salvando il risultato”.

Che movimenti si aspetta entro domani?
“Niente di particolare se non qualche movimento che non sposterebbe gli equilibri”.

L’Atalanta potrebbe perdere Lookman.
“Un nome importante se si sposta. Andrebbe a rinforzare l’attacco del Simeone. E sarebbe una perdita per l’Atalanta. Ma con Lookman la storia è sempre stata particolare fin dall’anno scorso. Il rapporto sembrava rotto definitivamente. I Percassi non derogano a certe regole. Sostituirlo è complicato. Credo che anche l’Atalanta sappia che Raspadori non risolve la situazione da solo”.

E la Fiorentina?
“Si è già rinforzata in maniera adeguato. Il gol di Salomon ha premiato la sua buona prestazione. La squadra c’è. Vanoli ha dimostrato di poter portare la barca in salvo”.

Articoli correlati
…con Claudio Pasqualin …con Claudio Pasqualin
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
Altre notizie A tu per tu
…con Claudio Pasqualin …con Claudio Pasqualin
…con Bepi Pillon …con Bepi Pillon
…con Dario Canovi …con Dario Canovi
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
...con Rolando Maran ...con Rolando Maran
...con Luciano Moggi ...con Luciano Moggi
…con Fernando Rubinho …con Fernando Rubinho
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Il Pisa esonera Gilardino: manca solo l'ufficialità. Ipotesi Giampaolo per sostituirlo
2 Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale
3 Pescara, rabbia per Sebastiani: "Ma allora chi arbitra? Meazzi non ha chiesto di andare via"
4 1 febbraio 2015, Matri ritorna alla Juventus dopo due anni. Ma solo per sei mesi
5 Matic: "Berardi può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ma spero resti al Sassuolo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.1 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.2 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine top news n.3 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.5 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
Immagine top news n.6 Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"
Immagine top news n.7 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Gutierrez: "La vittoria va a Di Lorenzo, un grande capitano"
Immagine news Serie A n.2 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Berardi: "Punti fondamentali per fare più della salvezza. Nazionale? Ci spero"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Mazzitelli: "Sentivamo l'importanza del match, contento di averla sbloccata"
Immagine news Serie A n.5 Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale
Immagine news Serie A n.6 Matic: "Berardi può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ma spero resti al Sassuolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Caligara tra gioia e rammarico: "Contento per il gol, ma servivano i tre punti"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, rabbia per Sebastiani: "Ma allora chi arbitra? Meazzi non ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.2 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.5 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping