…con Claudio Pasqualin

“Quella tra Napoli e Fiorentina è stata una bella battaglia, combattuta ad armi pari. La Fiorentina non è stata inferiore al Napoli e quindi si può credere che abbia mantenuto intatte le chance di salvezza”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin.

Infortunio che sembra pesante per Di Lorenzo…

“Sarebbe una grave perdita. Ma in qualche maniera Conte riuscirà a sopperire a questa assenza”.

È tornato protagonista Meret.

“Ha fatto un vero miracolo salvando il risultato”.

Che movimenti si aspetta entro domani?

“Niente di particolare se non qualche movimento che non sposterebbe gli equilibri”.

L’Atalanta potrebbe perdere Lookman.

“Un nome importante se si sposta. Andrebbe a rinforzare l’attacco del Simeone. E sarebbe una perdita per l’Atalanta. Ma con Lookman la storia è sempre stata particolare fin dall’anno scorso. Il rapporto sembrava rotto definitivamente. I Percassi non derogano a certe regole. Sostituirlo è complicato. Credo che anche l’Atalanta sappia che Raspadori non risolve la situazione da solo”.

E la Fiorentina?

“Si è già rinforzata in maniera adeguato. Il gol di Salomon ha premiato la sua buona prestazione. La squadra c’è. Vanoli ha dimostrato di poter portare la barca in salvo”.