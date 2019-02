A tu per tu ...con Giaretta 27.02 - Cristiano Giaretta riparte dalla Bulgaria. Da qualche giorno l’ex dirigente di Udinese, Novara e Ascoli è il nuovo direttore sportivo del Cska Sofia. “Sono andato a vedere diverse partite di vari campionati, ho conosciuto il presidente del CSKA Sofia ad ottobre, poi dieci giorni fa... 27.02 - Cristiano Giaretta riparte dalla Bulgaria. Da qualche giorno l’ex dirigente di Udinese, Novara e Ascoli è il nuovo direttore sportivo del Cska Sofia. “Sono andato a vedere diverse partite di vari campionati, ho conosciuto il presidente del CSKA Sofia ad ottobre, poi dieci giorni fa... A tu per tu ...con Colantuono 26.02 - “Icardi? Per dare un giudizio netto bisognerebbe stare dentro, sicuramente la situazione è ingarbugliata. L’Inter ha un dirigente come Marotta che sa bene come gestire una vicenda così complicata”. Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Atalanta, Udinese e Salernitana,... A tu per tu ...con Muzzi 25.02 - "La Lazio vuole far bene soprattutto dopo l'uscita dall'Europa League, ma l'Udinese ha giovani di talento che possono impensierire i biancocelesti". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Udinese e Lazio, oggi vice di Andrea Stramaccioni, Roberto Muzzi. Per l'Udinese è una stagione... A tu per tu ...con Martorelli 24.02 - "Sarà un gran bella partita tra due squadre che stanno attraversando un ottimo momento. Sono due formazioni in salute, il superamento del turno di Europa League da parte dell'Inter darà autostima a tutto l'ambiente nerazzurro". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Giocondo Martorelli in... A tu per tu ...con Delio Rossi 23.02 - "La partita è stata giocata al di sotto delle potenzialità della Juve. La differenza l'hanno fatta i calci piazzati, non è stata una grande prestazione per i bianconeri ma mettere alla gogna Allegri mi sembra esagerato". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Lazio,... A tu per tu ...con Foggia 22.02 - Inizio in sordina, poi la ripresa. Ad inizio anno il Benevento era stato etichettato come una delusione, adesso la squadra di Bucchi ha ripreso il cammino. "Non parlerei di delusione. Dall'esterno può anche essere vista così, ma se uno vede che abbiamo cambiato tanti calciatori e... A tu per tu ...con Foschi 21.02 - Problemi con gli inglesi? Niente paura, ci pensa Rino Foschi. A gennaio il dirigente romagnolo era stato addirittura esonerato da improvvisati manager del pallone che avevano preso in mano il Palermo. Un Palermo che sotto la gestione inglese a cui Zamparini aveva ceduto la società... A tu per tu ...con Lucescu 20.02 - "Quella di questa sera sarà una partita difficile: l'attacco della Juve contro la difesa dell'Atletico. I bianconeri sviluppano un grande gioco propositivo, i Colchoneros cercheranno di impedirgli di rendere proficue le trame offensive. Dall'Atletico mi aspetto tanto orgoglio, tanto... A tu per tu ...con Galli 19.02 - "Piatek si è confermato anche al Milan, sta dimostrando di essere un attaccante importante". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Galli. Il Milan ha avuto ragione. Anche perché Higuain aveva voglia di cambiare aria. "Se un giocatore non è contento di stare in un... A tu per tu ...con Vrenna 18.02 - "Cerchiamo un risultato importante che in casa non arriva da tempo. Le strisce positive ci sono anche se fatte di pareggi. Cerchiamo di affrontare la gara nel migliore dei modi". Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, in vista della partita di questa sera contro...