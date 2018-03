...con Colomba

A tu per tu ...con Vazquez 09.03 - Franco Vazquez è uno dei giocatori del momento. Mudo fuori, loquace in campo. Caratteristica che lo accompagna da anni. E oggi il Siviglia si gode il talento cristallino dell’ex Palermo. “Sono in un momento molto positivo. Stiamo facendo bene. Mancano le partite più importanti della... 09.03 - Franco Vazquez è uno dei giocatori del momento. Mudo fuori, loquace in campo. Caratteristica che lo accompagna da anni. E oggi il Siviglia si gode il talento cristallino dell’ex Palermo. “Sono in un momento molto positivo. Stiamo facendo bene. Mancano le partite più importanti della... A tu per tu ...con Mannone 08.03 - L’Arsenal palestra di calcio e di vita, il Milan la squadra del cuore. Un cuore, quello di Vito Mannone, portiere del Reading, diviso a metà. “E non potrebbe essere altrimenti, perché nell’Arsenal ci ho giocato. Mentre il Milan è la mia squadra", ammette il portiere a TuttoMercatoWeb. Che... A tu per tu ...con Carli 07.03 - "Far finire il mercato prima di cominciare il campionato è una cosa intelligente. Mi piacerebbe che tutti i campionati facessero allo stesso modo. Anzi, avrei chiuso la finestra estiva a luglio e quella di riparazione l'avrei fatta cominciare e finire prima". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Acquafresca 06.03 - "Di ricordi con Davide ne ho diversi, abbiamo trascorso due volte il capodanno insieme. Insieme siamo divertiti tanto, è difficile parlarne". Commosso e non potrebbe essere altrimenti, Robert Acquafresca. Compagno di mille battaglie con la maglia del Cagliari, amici dentro e fuori... A tu per tu ...con Materazzi 05.03 - "Davide Astori rimarrà nei pensieri di tutti. Era un ragazzo d'oro, sempre posato, calmo. Aveva un equilibrio fuori dal comune, dispiace quando chiunque perde la vita. È qualcosa che ti segna per sempre". Inizia così l'intervista dell'operatore di mercato Matteo Materazzi a TuttoMercatoWeb.... A tu per tu ...con Miccoli 04.03 - "Il Milan si è ripreso e sono contento per Gattuso che lo merita per la persona che è. L'Inter sta attraversando un periodo particolare di gioco e risultati, ma queste partite possono cambiare qualcosa". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Benfica... A tu per tu ...con Caravello 03.03 - "Avevo messo il Milan tra le principali delusioni del girone d'andata, oggi è una piacevole sorpresa. La squadra ha sempre avuto elementi importanti da Biglia a Kessie fino a Calhanoglu. Con Gattuso i rossoneri sono un gruppo e hanno trovato i risultati". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Imborgia 02.03 - Il Milan cambia marcia e sorride. "Un lavoro importante da parte di Gattuso e il suo staff, perché un allenatore non è mai vincente da solo", dice a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Antonio Imborgia. "Conosco lo staff di Gattuso, ha delle valenze importanti. E lui sa rapportarsi... A tu per tu ...con Capozucca 01.03 - "Ho sempre asserito che il Milan non poteva essere la squadra vista all'inizio. Non era una squadra di fenomeni ma neanche da bassa classifica. Sono contento che stia andando bene perché ci sono due persone che stimo come Gattuso che è un amico fraterno e Massimo Mirabelli che ha... A tu per tu ...con Martorelli 28.02 - "Il Napoli ha acquisito mentalità, qualità e autostima. Gli è rimasto il campionato come obiettivo, gli azzurri saranno concentrati a non sbagliare e anche contro il Cagliari hanno dato grande prova di forza". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Sarri... Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. Sarri...