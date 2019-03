...con Cornacini

A tu per tu ...con Marchetti 25.03 - “Fin qui stiamo facendo bene, il cammino è positivo. Abbiamo espresso un calcio importante. Siamo tra le squadre che giocano meglio. E anche quando è arrivato qualche risultato negativo abbiamo fornito prestazioni positive”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Ogni... 25.03 - “Fin qui stiamo facendo bene, il cammino è positivo. Abbiamo espresso un calcio importante. Siamo tra le squadre che giocano meglio. E anche quando è arrivato qualche risultato negativo abbiamo fornito prestazioni positive”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Ogni... A tu per tu ...con Tavano 24.03 - “La Roma del prossimo anno? Dipenderà dalla posizione di classifica, la società saprà dare continuità al progetto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Diego Tavano. Il ds della Roma che verrà: la coppia Massara-Totti pista possibile? "Sicuramente Massara ha un profilo... A tu per tu ...con Meluso 23.03 - "Per avanzare bisogna vincere o pareggiare, che non è semplice. L'Ascoli viene da una serie positiva di risultati. Da qui alla fine le partite sono tutte importanti. Ci servono pazienza e forza interiore perché ora i punti pesano di più". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo... A tu per tu ...con De Biasi 22.03 - "La Juve gioca un campionato a parte, mentre il Napoli si sta confermando per il secondo posto anche se ha fatto meno punti rispetto allo scorso anno. Ma è normale". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore della Nazionale Albanese, Gianni De Biasi. A mercato chiuso il Napoli ha... A tu per tu ...con Ferrari 21.03 - "Con il vantaggio cronico della Juventus la Serie A ha perso interesse. L'unica cosa divertente è la lotta per terzo e quarto posto, tra quelle in lizza non c'è una squadra con regolarità. E diventa interessante anche la lotta salvezza". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Fabrizio Ferrari. A tu per tu ...con Nappi 20.03 - "Per il Napoli è ancora una stagione molto positiva dopo quelle con Sarri , consolidare la qualificazione in Champion's ancora fortifica l'azienda e le strategie danno risultati . Sarebbe il massimo vincere l'Europa League". Così a TuttoMercatoWeb Diego Nappi, agente - tra gli altri... A tu per tu ...con Sorrentino 19.03 - "Quando parti con l'idea di ricevere una penalizzazione di quindici punti e poi passi comunque a -3 non è facile. Abbiamo cambiato tre allenatori in pochi mesi, il Chievo solitamente li cambia in cinque anni... però finché c'è, la speranza è l'ultima a morire". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Moriero 18.03 - "Sulla Roma il discorso parte da lontano, Di Francesco ha avuto una squadra molto giovane: ha valorizzato Zaniolo, ci sono stati alti e bassi. Ranieri però porta serenità e tranquillità, conosce l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista giallorosso, Francesco Moriero. A tu per tu ...con Antonini 17.03 - "Il Milan arriva in una condizione psicologica migliore perché se guardiamo i risultati ottenuti nelle ultime partite il trend è positivo. Mentre l'Inter sta vivendo un brutto momento. Ma il derby è una partita a se e non c'entra niente la parte psicologica o altre situazioni". Così... A tu per tu ...con Berti 16.03 - "I portieri migliori? Fin qui Donnarumma mi è piaciuto molto, è cresciuto tanto. Oltre lui ci sono tanti altri profili come Sirigu, Audero e Cragno". Così a TuttoMercatoWeb l'ex portiere di - tra le altre - Fiorentina e Palermo, Gianluca Berti. A proposito di Sirigu. Stasera c'è...