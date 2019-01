...con D’Anna

A tu per tu ...con Bonato 19.01 - “L’Inter ha avuto un inizio difficile, poi ha trovato la quadratura. Il terzo posto è abbastanza consolidato, rimane l’amarezza dell’eliminazione dalla Champions”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale del Sassuolo, Nereo Bonato. Per il Sassuolo una partenza importante,... 19.01 - “L’Inter ha avuto un inizio difficile, poi ha trovato la quadratura. Il terzo posto è abbastanza consolidato, rimane l’amarezza dell’eliminazione dalla Champions”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale del Sassuolo, Nereo Bonato. Per il Sassuolo una partenza importante,... A tu per tu ...con Caravello 18.01 - “Higuain ormai vicino al Chelsea? Dopo sei mesi è una storia che non finirebbe bene lo stesso perché il rendimento non è stato positivo. Da quando Higuain è andato via da Napoli, il feeling con Sarri è rimasto intatto. È un'operazione che conviene a tutti: alla Juve, al Milan che...

A tu per tu ...con Ujkani
17.01 - Voglia di tornare protagonista. Samir Ujkani scalpita, in attesa di ritrovare la scena tra i pali. "Non sono contento, perché non sto giocando. E la situazione della squadra è negativa. Abbiamo bisogno di un miracolo per salvarci. A livello individuale non sta andando bene, ero arrivato... A tu per tu ...con Amelia
16.01 - Supercoppa negli Emirati Arabi, a Gedda. In campo oggi Milan e Juventus. "Il fatto che all'estero il nostro calcio abbia ancora un appeal importante e ci siano nazioni interessate ad ospitare una finale tra due club blasonati della Serie A è positivo. Ma non si deve mai dimenticare...

A tu per tu ...con Nani
15.01 - "Ho visto giocare il Chelsea, si percepisce chiaramente come il mister abbia l'esigenza di avere un calciatore che sappia attaccare la profondità e faccia un po' il suo gioco. Deduco che non sia soddisfatto delle opzioni attualmente a disposizione visto che gioca Hazard attaccante"....

A tu per tu ...con D'Amico
14.01 - "Chi non ha bisogno si muove per giugno, gli altri invece cercano di rinforzarsi per raggiungere gli obiettivi di riferimento". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Andrea D'Amico fotografa la sessione di calciomercato in corso. Tutti a lavoro per la prossima stagione. L'Inter prova... A tu per tu ...con Gasparin
13.01 - "Gabbiadini è un giocatore di assolute qualità che ha espresso meno di quanto le sue capacità tecniche gli consentano. Per contenuti tecnici è un calciatore di altissimo livello, che non è mai riuscito ad esprimersi del tutto. Mi auguro che con Giampaolo riesca a trovare la maturazione...

A tu per tu ...con Gerolin
12.01 - "Paquetà è un ottimo giocatore ma non bisogna aspettarsi più di tanto, non è il Kakà o Van Basten della situazione. È forte, ha un buon sinistro ma non ha un gran cambio di passo e questo è un limite. Bisogna dargli molto tempo. Non è un fuoriclasse". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex ds...

A tu per tu ...con Moggi
11.01 - ."Higuain rimarrà al Milan. Deve decidere la Juve, il giocatore è in prestito e penso che rimarrà in rossonero. Il Milan ne ha bisogno e gli servirebbe anche un altro attaccante,". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Chi l'altro attaccante... A tu per tu ...con Materazzi
10.01 - "Il mercato di gennaio è sempre complicato, non mi aspetto grandissimi colpi anche se chi è un po' più indietro farà qualcosa". Cosi a TuttoMercatoWeb l'agente di - tra gli altri - Federico Marchetti, Matteo Materazzi. Marchetti lascerà il Genoa? "Non rientra nei piani della società,...