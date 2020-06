...con Danilo Caravello

“Juve-Barça, scambio ok. Barillà-Reggina, interesse tecnico ma ancora niente trattative. Menez colpo da novanta. Mandragora tornerà protagonista. Pigliacelli può tornare in Italia”

“Dopo tre mesi di stop la ripresa non può rappresentare un campionato veritiero. E senza tifosi è un calcio particolare. A lungo andare, comunque, al netto degli infortuni, i valori riemergeranno. Abituiamoci”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Che mercato sarà?

“I danni del Covid andranno quantificati più avanti. Gli sponsor chiederanno degli sconti, gli abbonamenti non potranno partire. Sarà un mercato con meno colpi eclatanti, almeno per le operazioni medio basse”.

Juventus e Barcellona hanno definito lo scambio Pjanic-Arthur.

“Sono entrambi ottimi calciatori, l’operazione fa fare plusvalenza a tutti e due i club”.

Barillà tornerà alla Reggina?

“Reggina e Monza così come probabilmente il Vicenza saranno indiscusse protagoniste in Serie B. E anche il Benevento in Serie A. La Reggina ha riportato Menez in Italia, per quanto riguarda Barillà registriamo l’interesse tecnico ma ha un campionato da chiudere con il Parma dove si trova bene. Parlarne oggi è prematuro. C’è interesse tecnico ma al momento non una trattativa”.

Menez alla Reggina: mica male.

“Se è quello dei bei tempi è un colpo da novanta. Dovrà avere le motivazioni giuste. E potrà fare ancora bene”

Cinelli resterà a Vicenza?

“Ha vinto il campionato e avevamo impostato il rinnovo in caso di Serie B. Voleva riportare il Vicenza in Serie B”

Pomini?

“Ha un altro anno di contratto. Sta bene. In questo momento il Venezia insegue la salvezza, poi non credo che ci saranno problemi”.

Intanto all’Udinese s’è fatto male Mandragora...

“Gli faccio un grande in bocca al lupo. Era in uno splendido momento. Spero si possa riprendere al più presto. Conoscendo la sua tenacia non ho dubbi che sia già pronto per recuperare”.

Dove lo vedo il prossimo anno?

“Intanto facciamogli fare l’operazione. Andrebbe bene in qualsiasi squadra importante. Nonostante l’infortunio, appena recupererà, potrà essere un protagonista”.

Pigliacelli?

“Sta inseguendo un sogno. Il Craiova si contenderà lo Scudetto con il Cluj fino alla fine. Però cercheremo di tornare in Italia o di avere un mercato internazionale”.