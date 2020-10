...con Dario Canovi

“Mercato più brutto da quando faccio questo lavoro. Caso Napoli, dall’ASL abuso di potere. Roma, Petrachi ha fatto più danni della grandine. Stramaccioni e l’Iran...”

“Che io ricordi, è stato il mercato più brutto in assoluto. In quarant’anni non ho mai visto una sessione così. C’è una crisi economica mondiale, in più ci si mettono le ASL ad impedire alle squadre di partire...”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Il Napoli non si è presentato alla partita...

“Non sta alla ASL impedire di partire. Per me è un abuso di potere che fa parte del caos di questa Italia dove non si capisce chi comanda. Il Napoli aveva due positivi mica quindici, le squadre fanno i tamponi assiduamente”.

L’operazione di mercato che le è piaciuta di più?

“Il Milan ha fatto qualcosa; così come Osimhen al Napoli è stato un acquisto intelligente, uno dei pochi colpi seri di questo mercato. È un buon acquisto anche Kumbulla”.

La Roma come la vede?

“Contro l’Udinese ha sofferto tanto. E una squadra come la Roma non dovrebbe soffrire contro l’Udinese. I nuovi proprietari sono persone serie e concrete. Spero che cambi la tendenza della Roma, l’anno scorso è successo di tutto: il direttore sportivo che se la prende con la proprietà e la gestione che manda via gente legata ai colori giallorossi. Petrachi secondo me ha fatto più danni della grandine”

Alla prima occasione in una big Petrachi ha avuto difficoltà...

“Sicuramente si, non c’è alcun dubbio. Un conto è fare il direttore sportivo al Torino che è pure una squadra importante e un altro è farlo alla Roma dove devi anche comprendere la città e l’ambiente. E se non lo comprendi fai come ha fatto Petrachi”.

Perché Stramaccioni non è tornato all’Esteghlal?

“Il Governo ha fatto un provvedimento secondo cui non sarebbe stato possibile portare stranieri in Iran”.