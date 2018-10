...con De Biasi

“Juve, il pari contro il Genoa per vincere a Manchester. Il Milan e le voci su Gattuso: Rino deve abituarsi. Torino, sei il migliore da quando c’è Cairo. No all’Armenia. Ventura, Chievo unica chance”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi a proposito della reazione della Juventus in Champions League contro il Manchester United.

Sulla carta lo stop della Juve contro il Genoa ha riaperto il campionato. Ma...

“Non è mai stato chiuso in termini platonici, ma in realtà ha un dominatore che si chiama Juventus per spessore, esperienza e qualità della rosa. La Juve ha dimostrato capacità di rinnovarsi, di puntare sempre al massimo”.

Al Milan voci su Gattuso, che traballa. E sarebbe pronto Donadoni.

“Sarebbe prematuro un provvedimento del genere. Rino deve abituarsi a queste voci, fanno parte del calcio anche se sono bruttissime. Sta facendo il possibile, ha una squadra buona che però deve assumere una mentalità diversa. Il Milan ha giocatori di grande spessore, ma da qui a dire che il campionato sia negativo ce ne passa. E comunque quando siedi sulla panchina del Milan ci sono delle aspettative di un certo tipo”.

E il suo ex Torino?

“La squadra è la migliore dall’epoca di Cairo. Quest’anno può lottare per entrare in zona Europa League. Non sarà facile, ma non bisogna buttare via partite come quella di domenica”..

Serie B: come la vede?

“Che sorpresa il Pescara. È la squadra che ho seguito più di tutte, perché l’allenatore è un amico. Bepi Pillon. La squadra è buona, in avanti ci sono calciatori di ottimo spessore così come a centrocampo con Memushaj e Brugman. E poi c’è il Palermo, che ha una buona rosa e anche una possibilità di salire direttamente”.

E lei, mister?

“Ho incontrato una Federazione, l’Armenia, ho declinato l’invito. Ho voglia di tornare in pista con un progetto serio, ho la possibilità di dare il meglio di me. Che sia club o Nazionale non importa, ho avuto delle chiamate ma non voglio prendere la prima chiamata che arriva”.

La prima chiamata che è arrivata l’ha presa invece Ventura. Il Chievo Verona...

“Probabilmente aveva voglia di rientrare. Credo che fosse l’unica opportunità e l’ha presa al volo”.

Il Chievo ha cercato anche lei?

“Non mi ricordo (sorride, ndr)”.