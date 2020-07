...con Delio Rossi

“Juve, stasera puoi rialzarti. Ma l’Atalanta ha tutto per sognare. Lazio completamente diversa... il campionato è un’incognita. Milan, bravo Pioli. Roma, prendi Cavani”

“Quello di stasera è uno scontro importante, l’Atalanta è la squadra più in forma del campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Delio Rossi in vista della partita tra Atalanta e Juventus di questa sera.

Come finirà stasera?

“È una partita dove la Juve ha tutte le carte in regola per riuscire a rialzarsi dalla batosta subita contro il Milan. E l’Atalanta ha motivo per sognare, nessuno le chiede niente. È un’occasione importante”.

L’Atalanta insieme a Milan e Verona è la squadra più in forma dopo il lockdown. Come lo spiega?

“Hanno le idee chiare. E hanno lavorato bene”.

La Juve è reduce da una sconfitta sorprendente.

“Dalla Juve non te l’aspetti. Ma ci sono anche altre squadre, ad esempio la Lazio è la figlia di quella che abbiamo lasciato prima del lockdown. Quello che è successo non era preventivabile, in più non c’è una storia di quello che è accaduto. È tutto un’incognita”.

Il Milan sembra rinato.

“È merito dell’allenatore e del lavoro svolto. Il Milan è in salute, brillante. A differenza di altri. La Juve però l’altra corla l’ho vista meglio rispetto alle altre partite, ma è durata cinquanta minuti”.

La Roma pensa a un suo ex pupillo. Edinson Cavani.

“L’ho cresciuto, gli voglio bene. È un grande calciatore. Se ha le motivazioni giuste - e su questo non ho dubbi - è ancora uno dei migliori attaccanti”.

Mister, perché si trova all’estero?

“Per lavoro e per diletto. Ci sono state delle chiacchiere. Vediamo”.