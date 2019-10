A tu per tu ...con Delneri 30.10 - “Il Genoa ha fatto una scelta ponderata, ha avuto tanti approcci con altri allenatori prima di scegliere Thiago Motta: vuol dire che la decisione è stata assolutamente voluta. Anche se Andreazzoli è un ottimo allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb Luigi Delneri. Motta ha fatto discutere... 30.10 - “Il Genoa ha fatto una scelta ponderata, ha avuto tanti approcci con altri allenatori prima di scegliere Thiago Motta: vuol dire che la decisione è stata assolutamente voluta. Anche se Andreazzoli è un ottimo allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb Luigi Delneri. Motta ha fatto discutere... A tu per tu ...con Carrera 29.10 - La settimana delle occasioni mancate. Inter e Napoli non hanno approfittato del pareggio della Juventus contro il Lecce e hanno dovuto fare i conti con la voglia di salvezza di Parma e SPAL. "Il campionato è ancora lungo, il pareggio della Juve era un'occasione per l'Inter. Ma c'è... A tu per tu ...con Suazo 28.10 - "Ho voglia di rientrare, affrontare un'altra sfida e provare a dimostrare quello che ho imparato". David Suazo appese le scarpette al chiodo pensa da allenatore e parla a TuttoMercatoWeb. In attesa di rientrare in pista, da allenatore, dopo l'esonero di Brescia dello scorso anno. Cosa... A tu per tu ...con Caravello 27.10 - "Simone Inzaghi a rischio? Al di là di qualche incidente di percorso e alcuni difetti cronici non mi sembra che le colpe della Lazio possano ricadere sull'allenatore". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Cosa non va alla Lazio? "Mi sembra che la squadra... A tu per tu ...con Marino 26.10 - "Thiago Motta mi incuriosisce, aspetto di vedergli mettere in pratica ciò che ha detto. È stato un grande calciatore, ha avuto allenatori di spessore. Può fare bene". Così a TuttoMercatoWeb Pasquale Marino sul nuovo allenatore rossoblù, Thiago Motta. Andreazzoli esonerato dal Genoa,... A tu per tu ...con Tesoro 25.10 - Settimana particolare per l'Ascoli. Dimissioni del presidente e tanta voglia di mettersi alle spalle un mini periodo difficile. "Questa è una piazza molto effervescente in ogni tipo di manifestazione. Una piazza molto legata alle sorti della squadra, che in questo momento riesce ad... A tu per tu ...con Moggi 24.10 - "La cosa importante sono i tre punti, che hanno portato alla sicurezza del superamento del girone. Non è stata una gran partita ma l'importante è vincere". Così a TuttoMercatoWeb sulla Juventus l'ex dg bianconero, Luciano Moggi. A trascinare la Juve ci ha pensato Dybala, che in... A tu per tu ...con Canovi 23.10 - "Se un uomo di calcio come Preziosi che ha spesso avuto idee geniali ha scelto Thiago Motta, mi fa capire che non era solo mia l'idea di qualche tempo fa che Thiago potesse diventare un ottimo allenatore". Così a TuttoMercatoWeb l'avvocato Dario Canovi, punto di riferimento professionale... A tu per tu ...con Calderoni 22.10 - Minuto 92, partita quasi finita. Speranze riposte in archivio. E invece no. Marco Calderoni tira fuori la magia che non ti aspetti. Un tiro dalla distanza che s'insacca alle spalle di Donnarumma. E il Lecce pareggia contro il miglior Milan dell'ultimo periodo. San Siro ammutolito.... A tu per tu ...con Nani 21.10 - "Tra Brescia e Fiorentina immagino una bellissima partita da vedere, sono due squadre che giocano a calcio. Se ha spazio il Brescia può farti male...". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo delle Rondinelle, Gianluca Nani. La Fiorentina era partita a rilento. "Dopo un...