...con Di Carlo

A tu per tu ...con Gautieri 05.06 - “Mi sorprende che Sarri non abbia ancora una panchina. Ha dato una mentalità diversa al calcio italiano e al Napoli”. Così a a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri a proposito dell’ex allenatore del Napoli. Sarri, a Napoli, ha fatto posto ad Ancelotti. “È un top. Ma bisogna dimostrare... 05.06 - “Mi sorprende che Sarri non abbia ancora una panchina. Ha dato una mentalità diversa al calcio italiano e al Napoli”. Così a a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri a proposito dell’ex allenatore del Napoli. Sarri, a Napoli, ha fatto posto ad Ancelotti. “È un top. Ma bisogna dimostrare... A tu per tu ...con Martorelli 04.06 - “Mancini è il profilo ideale. L’Italia aveva bisogno di un allenatore con personalità, poi il valore aggiunto è la sua grande volontà di guidare gli azzurri. Non è stato tirato per la giacca, anzi. Ha voluto dimostrare in tutti i modi di voler prendere la guida della Nazionale”. Così... 04.06 - “Mancini è il profilo ideale. L’Italia aveva bisogno di un allenatore con personalità, poi il valore aggiunto è la sua grande volontà di guidare gli azzurri. Non è stato tirato per la giacca, anzi. Ha voluto dimostrare in tutti i modi di voler prendere la guida della Nazionale”. Così... A tu per tu ...con Zamuner 03.06 - “Sto facendo un po’ di giri esplorativi per capire se le big mandano a giocare alcuni calciatori in prestito e ho incontrato un po’ di agenti. Vorremmo tenere gran parte del gruppo che ha vinto il campionato e completare la rosa con qualche giovane di talento”. Così a TuttoMercatoWeb... 03.06 - “Sto facendo un po’ di giri esplorativi per capire se le big mandano a giocare alcuni calciatori in prestito e ho incontrato un po’ di agenti. Vorremmo tenere gran parte del gruppo che ha vinto il campionato e completare la rosa con qualche giovane di talento”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Trinchera 02.06 - “Questo campionato è ripartito con un nuovo progetto tecnico, quindi ci serviva del tempo per mettere a punto le nostre idee. E ora è emerso tutto il nostro potenziale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Eravate partiti sottotono. Poi... 02.06 - “Questo campionato è ripartito con un nuovo progetto tecnico, quindi ci serviva del tempo per mettere a punto le nostre idee. E ora è emerso tutto il nostro potenziale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Eravate partiti sottotono. Poi... A tu per tu ...con Maccarone 01.06 - “Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando... 01.06 - “Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando... A tu per tu ...con Ventura 31.05 - “Non vedo l’ora di rientrare”. A parlare in esclusiva a TuttoMercatoWeb è l’ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura. Poche intenzioni di affrontare l’argomento Nazionale, meglio mettersi alle spalle una parentesi negativa e pensare alla prossima. “Anche perché fino... 31.05 - “Non vedo l’ora di rientrare”. A parlare in esclusiva a TuttoMercatoWeb è l’ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura. Poche intenzioni di affrontare l’argomento Nazionale, meglio mettersi alle spalle una parentesi negativa e pensare alla prossima. “Anche perché fino... A tu per tu ...con Fausto Rossi 30.05 - Un italiano campione di Romania. Fausto Rossi ha alzato la coppa al cielo, domenica scorsa, insieme al resto dei compagni. Il Craiova di Devis Mangia può sorridere, perché ha riscritto la storia e portato a casa un trofeo dopo tanti anni. E può sorridere anche Rossi, tornato protagonista... 30.05 - Un italiano campione di Romania. Fausto Rossi ha alzato la coppa al cielo, domenica scorsa, insieme al resto dei compagni. Il Craiova di Devis Mangia può sorridere, perché ha riscritto la storia e portato a casa un trofeo dopo tanti anni. E può sorridere anche Rossi, tornato protagonista... A tu per tu ...con Lupo 29.05 - “Credo che, anche alla luce della partita di ieri, Mancini sotto il profilo dell’esperienza internazionale e capacità sia stata la scelta corretta, oculata e più giusta. Ha preso questa avventura con entusiasmo, condivido la scelta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo... 29.05 - “Credo che, anche alla luce della partita di ieri, Mancini sotto il profilo dell’esperienza internazionale e capacità sia stata la scelta corretta, oculata e più giusta. Ha preso questa avventura con entusiasmo, condivido la scelta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo... A tu per tu ...con Marchetti 28.05 - “Ci sono delle regole che parlano chiaro, vanno rispettate. Non è partito tutto da noi, ma da un ragionamento logico”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cittadella a proposito del rinvio dei playoff di Serie B. Che aria tira in preparazione della partita? “Stiamo lavorando con... 28.05 - “Ci sono delle regole che parlano chiaro, vanno rispettate. Non è partito tutto da noi, ma da un ragionamento logico”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cittadella a proposito del rinvio dei playoff di Serie B. Che aria tira in preparazione della partita? “Stiamo lavorando con... A tu per tu ...con Mangia 27.05 - “Siamo arrivati terzi con un budget nettamente inferiore rispetto a quello di Steaua e Cluj, tre nostri giocatori sono andati in Nazionale. Oltre al risultato sportivo abbiamo messo in evidenza alcuni calciatori, sono contento”. Sorride per i risultati raggiunti dal suo Craiova Devis... 27.05 - “Siamo arrivati terzi con un budget nettamente inferiore rispetto a quello di Steaua e Cluj, tre nostri giocatori sono andati in Nazionale. Oltre al risultato sportivo abbiamo messo in evidenza alcuni calciatori, sono contento”. Sorride per i risultati raggiunti dal suo Craiova Devis...