...con Diego Tavano

Un rinnovo che sa di prova di fiducia. Fuzato e la Roma vanno avanti insieme. “È un segnale di estrema fiducia dovuto a ciò che dimostra durante gli allenamenti e anche al fatto che sia riuscito a raggiungere la Nazionale. La Roma ha in casa un talento”, dice l’agente Diego Tavano a TuttoMercatoWeb.

Quale futuro?

“Le richieste sono molteplici, lo hanno seguito in tanti. Il progetto è quello di andare a giocare e fare esperienza. È pronto per campionati impegnativi”

Un altro talento di casa Roma è Bouah.

“Ha già un contratto importante fino al 2024 siglato l’anno scorso. Si è ripreso dall’infortunio recuperando alla grande. E con la Roma studieremo la soluzione migliore per proseguire il percorso di crescita”.

E Bove?

“Piace a tantissimi club sia in Italia che all’estero. Ma mi piace poco parlare dei club che vogliono i miei calciatori. Edoardo deve continuare il percorso di crescita, stiamo parlando con la Roma del rinnovo. E siamo fiduciosi che ciò possa avvenire. Roma è il posto migliore per crescere”

Che succede alla Lazio?

“La Lazio sta pagando un po’ qualche defezione importante e probabilmente decisiva. La squadra aveva dimostrato di poter lottare fino alla fine. Comunque il campionato è lungo, le sorprese sono dietro l’angolo. La Lazio non mollerà, Inzaghi terrà alta l’attenzione”.

Stasera c’è Napoli-Milan...

“Sono state costruite bene entrambe le squadre. Il Milan si è ritrovato emotivamente. A Napoli Gattuso ha dato una grande svolta, svolgendo un lavoro importante”.

Lotta salvezza: il Lecce di Rispoli e Shakhov è vivo.

“Falcidiati dagli infortuni e senza pubblico stanno emozionando tutti. È la squadra che tifano tutti. Per il Lecce sono importanti i ventimila abbonati e avere tutta la squadra a disposizione, in assenza di questo la reazione è comunque importante. Bravo Liverani, è tra i primi tre. Rispoli e Shakov stanno cercando di dare il massimo per farsi trovare pronti. Andrea con la sua esperienza è una certezza, Shakhov è al suo primo anno in Italia e sta dando una mano: per un calciatore ucraino che arriva in Italia non è facile, in più è stata un’annata particolare”.

El Kaddouri tornerà in Italia?

“Omar ha fatto un campionato importante. Ha trovato continuità. Al PAOK sta bene, dovremo confrontarci con la società e ne parleremo a fine campionato. Chiaramente l’Italia è una meta verosimile, ma il ragazzo in Grecia si trova bene”.