...con Fabiani

“Stasera non è ultima spiaggia per Colantuono. Spezia intelaiatura importante. Serie B, che campionato! Bernardini-Novara, non lo so...ma abbiamo preso Monaco. Eddahri idea per il prossimo anno”

Spezia-Salernitana decisiva per la panchina di Stefano Colantuono? “Assolutamente no. Nella maniera più assoluta...”, garantisce a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo granata, Angelo Fabiani. “Abbiamo investito su di lui - prosegue Fabiani - facendogli un contratto pluriennale e poi sta facendo un lavoro importante. Stiamo recuperando determinati equilibri, la squadra esprime un gioco importante ma raccoglie meno rispetto a quanto prodotto in campo”.

Il messaggio sembra chiaro: Colantuono non rischia.

“Un allenatore si dovrebbe giudicare dell’espressione di gioco della squadra. E il lavoro di Colantuono è di primaria importanza Non pensiamo assolutamente ad un cambio e già parlandone si fa un torto al tecnico”.

E lo Spezia?

“Lo Spezia ha un’intelaiatura importante, è una squadra agguerrita che aspetta il momento giusto per colpire. È una squadra pericolosa sulle palle inattive, si fa fatica a trovare dei punti deboli. Ma in serie B se hai le palle vai in guerra, altrimenti no...”.

La Salernitana e il mercato di gennaio: il bilancio?

“Abbiamo fatto alcune uscite, per esempio Perico che non giocava da settembre e Rodriguez che non era considerato un titolare cosi come Alex alla Pro Vercelli. Abbiamo preso Casasola e Monaco, avremmo voluto prendere un centrocampista ma il mercato non ha offerto nulla. Quando le cose non vanno bene però è vero tutto il contrario di tutto”.

Direttore, prova superata per Eddahri?

“Come tutte le squadre iniziamo a programmare la prossima stagione. Ci sembra un buon profilo ma non per questa stagione perché non possiamo più tesserare svincolati. Eventualmente potrebbe essere un’idea per il prossimo anno”.

Bernardini ha firmato con il Novara. Come lo sostituirete?

“Che ha firmato con il Novara me lo state dicendo voi... Abbiamo comunque preso un giocatore importante come Monaco”.

Serie B: campionato altalenante per tante. Come lo vede?

“È un campionato tutto da scrivere in alto e in basso. Ci sono squadre attrezzate e società che hanno preso il paracadute e quindi possono permettersi investimenti. Non andare in serie A per queste rappresenterebbe un fallimento, per le altre c’è da battagliare. Non è facile giocare contro l’ultima della classe, la B è un campionato strano. Chi corre di più e ha più fame spesso e volentieri porta via il risultato a discapito di chi magari si sente giocatore senza dimostrarlo sul campo”.