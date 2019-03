...con Ferrari

“Udinese, che sorpresa Tudor. Progetto Nicola sembrava a lungo termine. Struna felice in MLS, Carraro brilla a Perugia. Juve Stabia, prenditi la B. Il nome nuovo dalla Francia”

“Con il vantaggio cronico della Juventus la Serie A ha perso interesse. L’unica cosa divertente è la lotta per terzo e quarto posto, tra quelle in lizza non c’è una squadra con regolarità. E diventa interessante anche la lotta salvezza”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Fabrizio Ferrari.

A proposito di lotta salvezza: l’Udinese ha esonerato Nicola...

“Una sorpresa. Pensavo che il progetto Nicola fosse a lungo termine. L’Udinese continua ad avere un po’ di difficoltà e questi continui cambi ne sono una prova”.

Come commenta il ritorno di Tudor?

“È sorprendente. Non me l’aspettavo dopo che l’anno scorso con la mancata conferma sembrava fosse stato bocciato”.

Mercato: che si aspetta in estate?

“Un mercato interessante da parte di tante squadre. Mi aspetto degli aggiustamenti dall’Inter che se si qualificherà in Champions League potrà essere competitiva”.

Intanto per il futuro l’Inter guarda in Francia: piace Agoumé del Sochaux.

“L’Inter guarda il mercato internazionale, tanti progetti. Mi aspetto però calciatori affermati”.

Struna-Houston Dynamo: come procede?

“L’MLS nei prossimi anni diventerà un campionato di grande riferimento. Struna sta facendo benissimo, è in una squadra che farà cose importanti”.

Carraro brilla a Perugia. E in biancorosso della sua scuderia c’è anche Kouan.

“Carraro ha trovato una stabilità tecnica a Perugia. L’obiettivo della squadra sono i playoff. E nel calcio di Nesta il ragazzo si trova molto bene”.

Nesta è stato accostato alla Fiorentina.

“È un allenatore molto preparato con idee interessanti. Ha accumulato grande esperienza da calciatore. È in rampa di lancio, tutto è possibile”

La Mantia intanto s’è messo in mostra pure a Lecce.

“Il Lecce è una squadra allenata in modo strepitoso da Liverani. Al Lecce non bisogna mettere limiti. L’entusiasmo della piazza e il gruppo ben amalgamato consentono di non porsi limiti. La Mantia dopo due piazze medio piccole sta facendo benissimo anche senza in una piazza importante come Lecce. Non mi stupisco dell’interesse di squadre di Serie A”.

E la Juve Stabia di Branduani?

“Gli ultimi due risultati della Juve Stabia non sono stati positivi. Ma mi aspetto che tenga duro per ritornare in Serie B. Alla Juve Stabia si è creata una bella alchimia: direttore geniale, allenatore che mi piace tanto e squadra compatta. Per quanto riguarda Branduani, abbiamo un’opzione di rinnovo in caso di Serie B. Direi che è pronto a pieno titolo per un campionato di B da protagonista”.

Filo diretto Francia-Italia: Moubandje del Tolosa il prossimo ad approdare in serie A?

“È in scadenza. Una bella occasione per la Serie A. È un terzino con una fisicità importante. Può fare bene”.