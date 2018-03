...con Foschi

“Davide Nicola, che piacere ascoltarti! Serie B, conferme Empoli e Palermo. E nel mio Cesena tira un vento diverso. Nazionale, il ct sarà un allenatore federale. Il mercato a ferragosto...”

“A Palermo si è svolto un evento importantissimo, ho ascoltato personaggi come Davide Nicola che mi affascinano. Si è parlato anche del Palermo perché eravamo a Palermo, non avevo mai partecipato e sono contento di esserci stato”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cesena Rino Foschi al termine della CTPalermo Football Conference organizzata da Conference403 al Circolo del Tennis di Palermo.

Serie B: come la vede?

“Vedo un campionato in linea con quanto si pensava quest’anno: non è scarso come dicono, ci sono squadre tutte forti, che probabilmente meritavano di stare ai playoff. Per quello che riguarda la griglia davanti si sta confermando l’Empoli, così come il Palermo”.

E il suo Cesena, direttore?

“Tira un vento diverso. Programmazione differente. Dobbiamo sperare di mantenere la categoria, non pensavamo di soffrire così. Dobbiamo superare questo momento”.

Nazionale: chi il post Ventura?

“Di Biagio è scelta provvisoria. Malagò però ha le idee chiare. Per il futuro verrà fuori un allenatore federale, i nomi che escono non sono di passaggio. C’è tanto da fare e colui che diventerà un allenatore sarà federale. Per esempio Ancelotti”.

Che frenata la Juve contro la Spal! Bianconeri o Napoli per lo Scudetto?

“La Spal ha fatto la partita dell’anno. La Juve fai fatica a fermarla e il vantaggio del Napoli è che i bianconeri stanno lottando su più fronti”.

Mercato: si chiude il 18 agosto. Scelta giusta?

“Mi sembra una novità normale. Anzi, è troppo tardi... Andare in ritiro con il mercato aperto non è bello per nessuno. Ma siamo a metà dell’opera....”.