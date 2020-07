...con Francesco Moriero

“Napoli organizzato, bravo Gattuso. Roma inguardabile e senza equilibrio! Inter, prendi Dzeko. Verona, che spettacolo! Lazio, c’è ancora lo scontro diretto. Io pronto a rientrare”

“Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra in crescita. Perdere contro l’Atalanta, che è una delle più forti del campionato, ci sta”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Napoli e Roma, oggi allenatore, Francesco Moriero.

Il momento delle due squadre, Napoli e Roma, è differente.

“Gattuso è bravo a ricostruire un gruppo, ha vinto una Coppa e portato risultati. La Roma invece, purtroppo, non riesce a trovare un punto di rinascita”.

L’ultima partita dei giallorossi non è stata confortante.

“È stata quasi inguardabile. Non capisco come mai. L’unico alibi è che in questo momento non si può parlare di calcio vero e proprio e trovare una condizione fisica ottimale non è semplice. Anche se alcune squadre sono in crescita”.

Cosa manca ai giallorossi?

“Se ne parla da inizio anno... la Roma deve cercare di conquistare un posto in Europa e poi provare a ricostruire. Quando si parla di Roma è sempre un’incognita. L’atteggiamento quando si scende in campo comunque deve essere differente”.

Chi può decidere la partita oggi?

“Il Napoli ha un suo assetto organizzativo. Gattuso può fare la differenza. I tre davanti fanno male nelle ripartenze. E per la Roma, non saprei... non trova un equilibrio”.

L’Inter intanto pensa a Dzeko.

“Ad Antonio farebbe comodo. È il giocatore ideale per l’Inter. Con Dzeko e Lukaku dovrebbe cambiare un po’ l’assetto offensivo. Ma il bosniaco farebbe la differenza”.

L’altra rivelazione oltre l’Atalanta: l’Hellas di Juric.

“Tre mesi di stop e hanno ripreso a duemila all’ora. Fanno divertire. A Verona c’è meno pressione rispetto a Roma e Napoli, ma la squadra va a vele spiegate: ogni volta un grande approccio alla partita”

Scudetto: sarà Juve?

“Che peccato quel 3-3... altrimenti staremmo parlando di Inter in lotta per lo Scudetto. La Juve non la scopriamo certo oggi, ma ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. E l’Inter è ancora in corsa, vincendole tutte può dire la sua. Comunque lo scontro diretto Juve-Lazio sarà fondamentale”.

E lei, mister?

“Sono pronto a rientrare... Ho grande voglia. Ho avuto qualche contatto, aspetto la proposta giusta”.