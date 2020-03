...con Gaetano Fedele

“Coronavirus, Caputo e quel foglietto: il suo gol più bello. Calcio, giusto fermarsi. Domenica abbracci ed esultanze, perché? Napoli, al Camp Nou serve un miracolo. E Ciccio punta la Nazionale”

Andrà tutto bene, restate a casa. Messaggio firmato Ciccio Caputo. Un modo originale per festeggiare un gol. Lui, idolo del popolo del Fantacalcio, ha voluto lanciare un segnale ai più giovani che lo seguono anche sui social. “È stato il gol più bello che potesse fare”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante del Sassuolo, Gaetano Fedele.

Un foglio, poche righe. Un messaggio importante in un momento delicato...

“Un gesto bellissimo, di grande sensibilità. Il gol più bello che potesse realizzare. Domenica sera ho assistito a cose che sembrava non avvenissero in Italia dove abbiamo letto di tanti contagi. Mi riferisco alle esultanze, agli abbracci. Invece lunedì ho visto il gesto di Ciccio, niente abbracci, i segnali giusto che andavano dati dal mondo del calcio”.

Cosa gli ha detto una volta finita la partita?

“Gli ho detto ‘bomber, hai fatto una cosa incredibile’. E probabilmente farà ancora altro'. La sua foto è diventata virale sui social che a volte possono essere molto utili, se utilizzati nel mondo giusto”.

Il Governo ha bloccato il campionato, si riprenderà il 4 e 5 aprile.

“Non vedevo l’ora che arrivasse il decreto. Non sono mai stato senza calcio per così tanto tempo, anche perché in estate c’è il calciomercato. Ma c’è bisogno della collaborazione di tutti. Giusto fermarsi”.

La sua carta d’identità dice Campania, cosa ha pensato quando ha visto la grande fuga di sabato sera dal Nord al Sud per via dell’emergenza Coronavirus in previsione del decreto che avrebbe bloccato gli spostamenti in Lombardia?

“Che nei momenti di follia non si pensa a nulla. Non riflettere porta a fare delle cose sbagliate. Ciò che differenzia l’uomo dall’animale è l’istinto. Le immagini di sabato sera sono una grossa sconfitta per tutti. Oggi l’attenzione di tutta Italia è su ciò che accadrà dopo il 3 aprile. Parliamo di qualcosa che va oltre il calcio”.

Proviamo a parlare di calcio: i numeri sono dalla sua, Euro 2020, per Caputo, è un obiettivo?

“Qualunque calciatore ha in mente la Nazionale. Nella vita contano i dati, mi hanno sempre insegnato che la convocazione è lo specchio del rendimento in campionato. Ciccio l’anno scorso è stato il secondo cannoniere della Serie A dopo Quagliarella e quest’anno viene dopo Ciro Immobile. Se non va lui in Nazionale chi deve andare? La convocazione sarebbe il giusto premio. Ogni tanto ne parliamo, ci speriamo”.

Barça-Napoli: si va verso le porte chiuse.

“Sarà una partita difficile da affrontare al di là della differenza di mentalità e qualità. Il Napoli non gioca da un po’, sarà una gara di nervi e cattiveria agonistica. Da napoletano spero nell’impresa. Le porte chiuse saranno un vantaggio per il Napoli. Se prima servivano un’impresa e un miracolo adesso servirà soltanto un miracolo. Mica poco (sorride, ndr)”.