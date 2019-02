...con Galli

A tu per tu ...con Vrenna 18.02 - “Cerchiamo un risultato importante che in casa non arriva da tempo. Le strisce positive ci sono anche se fatte di pareggi. Cerchiamo di affrontare la gara nel migliore dei modi”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, in vista della partita di questa sera contro... 18.02 - “Cerchiamo un risultato importante che in casa non arriva da tempo. Le strisce positive ci sono anche se fatte di pareggi. Cerchiamo di affrontare la gara nel migliore dei modi”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, in vista della partita di questa sera contro... A tu per tu ...con Ventura 17.02 - “Ho visto tante partite, continuerò a vederle fino al 26 maggio. Speravo si affievolisse il sacro fuoco, invece ho ancora più rabbia di prima, voglio ricominciare”. Giampiero Ventura pronto a tornare in pista a fine stagione. L'ex ct della Nazionale che quest'anno ha guidato il Chievo... A tu per tu ...con Valcareggi 16.02 - "L'Atalanta è la squadra del momento, dell'anno. Gioca bene, vince. Se va sotto rimonta con facilità. È un esempio per tutti, che si imita con difficoltà. Oggi l'Atalanta è un'eccellenza". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Furio Valcareggi. E Gattuso? "Gattuso è un... A tu per tu ...con Capozucca 15.02 - Davide contro Golia. Ma il Frosinone a fare da sparring partner, questa sera contro la Juventus, non ci sta. "Dire che è una partita proibitiva è un luogo comune, pensare di andare a Torino credendo che sia facile non va bene. Sappiamo che incontriamo una squadra fortissima", dice... A tu per tu ...con Mandorlini 14.02 - "Dispiace per Icardi, ma è una presa di posizione della società che va accettata". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul caso Mauro Icardi all'Inter. Per l'Inter è un momento complicato. "Da fuori è difficile giudicare, ma è evidente che qualcosa non vada. Dispiace. Ma... A tu per tu ...con Guarascio 13.02 - "Sono soddisfatto per come abbiamo lavorato sul mercato. In campionato l'inizio è stato un po' in salita ma ci siamo ripresi". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio. Pronti per la Cremonese? "Le partite sono tutte difficili. Cercheremo di fare del... A tu per tu ...con Imborgia 12.02 - "Piatek e Paquetà hanno rinforzato il Milan. Sono due innesti che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. A fare crescere il valore del gruppo sono sempre le individualità". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Antonio Imborgia. Gennaio non ha regalato grandi... A tu per tu ...con Angeloni 11.02 - "A parlare è sempre il campo, ma abbiamo ottimizzato la nostra rosa: qualcuno ci ha chiesto di andare via come ad esempio Falzerano che era a scadenza e siamo riusciti a venderlo, Litteri ha scelto il Cosenza e così abbiamo puntato su Bocalon e poi abbiamo ceduto Zennaro in vista... A tu per tu ...con Caravello 10.02 - "Quello di gennaio è stato un mercato che ha visto in particolare tre colpi: Piatek, Muriel e Gabbiadini". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Danilo Caravello. A chi assegna l'oscar del mercato? "Alla Fiorentina. Ha fatto interventi mirati. Bravo Corvino". Chi poteva fare di più? "Il... A tu per tu ...con Lamouchi 09.02 - L'Inter per svoltare, il Parma per continuare a stupire. In scena questa sera la sfida tra le due squadre dell'ex centrocampista Sabri Lamouchi, oggi allenatore. "Dell'Italia ho un grande ricordo. Quando sono arrivato è scattato qualcosa: intensità, sacrificio, qualità del lavoro....