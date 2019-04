...con Galli

“Icardi, fai gol e tutto passa... Parigini e il rinnovo a Torino, aspettiamo la società. Adjapong via da Sassuolo per giocare. Zanimacchia resta alla Juve. E il colpo...”

© foto di Antonio Vitiello

“Icardi? Sicuramente è un giocatore importantissimo per l’Inter. La situazione non è stata gestita benissimo, ma penso che se non arrivassero i soldi richiesti dall’Inter difficilmente andrebbe via. Se torna a segnare tutto passa in secondo piano”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Galli.

Il Milan intanto deve fare i conti con il fair play finanziario...

“Più che pensare al fair play finanziario dovremmo pensare dalle squadre come l’Ajax che fanno giocare i giovani. Non credo che il club olandese faccia acquisti super miliardari, anzi.... e questo significa essere bravi a costruire qualcosa in casa e credere in quello che si fa. Purtroppo in Italia il giovane non è visto come all’estero”.

Parigini rinnoverà il Torino?

“Stiamo lavorando. Aspettiamo la società...”.

Edera?

“È a disposizione della squadra, speriamo faccia un fine campionato importante. Poi a fine anno vedremo con il Torino cosa fare”.

Adjapong andrà via dal Sassuolo per trovare più spazio?

“È un giocatore importante, sta risolvendo il suo problema fisico. A fine anno e giusto che vada a giocare, ne ha bisogno. A gennaio c’erano delle richieste, il Sassuolo non lo ha lasciato andare. A giugno è giusto che vada dove può giocare con continuità”.

Zanimacchia?

“Rimarrà ancora alla Juventus Under 23, che l’anno prossimo punterà a vincere il campionato”.

Galli, il colpo dell’estate?

“Lo ha già fatto il Milan a gennaio. Piatek è stato un grande colpo”.