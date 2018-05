...con Gasparin

“Sassuolo, bravo Iachini! Inter, avanti con Spalletti. Napoli, serve unità. Udinese, perché Tudor? Serie B, Frosinone favorito”

© foto di Federico Gaetano

“Inter-Sassuolo? Iachini ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, da quando è arrivato ha trasferito alla squadra dei concetti pratici. E nel calcio fare le cose semplici non è mai facile. Quando si raggiunge la salvezza comunque è già un grande traguardo. Dall’Inter invece ci si aspettava di più, anche se sicuramente non che contrastasse la Juventus che è più strutturata sul piano aziendale e calcistico. Però immaginavo i nerazzurri più vicini al Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente di - tra le altre - Catania e Udinese, Sergio Gasparin.

L’Inter il prossimo anno ripartita da Spalletti...

“Ha bisogno di trovare continuità dal punto di vista tecnico tattico e della guida tecnica. Spalletti darà continuità al suo lavoro e questa è una mossa appropriata. L’Inter il prossimo anno migliorerà la sua struttura tecnica e quindi i risultati”.

A Napoli da verificare il futuro di Sarri.

“De Laurentiis dice che il produttore è più importante del regista. Può anche essere vero, ma per fare un ottimo film ci vuole un grande regista. Quando tra presidente e allenatore ci si parla tra battute e riferimenti non è bello. Il Napoli ha un allenatore eccellente. Al di là delle battute bisognerebbe lavorare insieme”.

Milan: Gattuso e Mirabelli, quale futuro?

“Gattuso ha rinnovato il contratto ed è stato dato un segnale alla squadra e all’ambiente. Al di là di grinta e determinazione ci ha messo anche delle idee. Per il ruolo di ds le voci si rincorrono, ma con la continuità si migliora sempre”.

Che fatica l’Udinese...

“Ogni tanto succede. E anche questa volta sta succedendo quando siamo vicini al Mondiale. L’annata interlocutoria ci sta, ma non credevo che stesse così in basso. È la delusione più grande, ha messo in mostra tanti talenti ma i risultati negativi hanno minato il rapporto tra la tifoseria e la proprietà. Mi dispiace per Gino Pozzo, so quanta passione ci mette”

Sorpreso dalla scelta Tudor?

“Credevo che andassero su un’altra guida tecnica. È stato un giocatore importante, non conosco il suo profilo da allenatore. Mi ha sorpreso la scelta, non è in linea con lo stile Udinese. Per quanto riguarda la salvezza, credo che l’Udinese guardando il calendario non abbia problemi. Do per archiviata la salvezza bianconera, non darei per scontata la permanenza di Tudor”

Serie B: su chi scommette per la A?

“Il Frosinone ha il punto di vantaggio ma anche il calendario a favore. Non scommetto mai, perché non mi piace, ma dieci centesimi li metterei sul Frosinone. Mi sembra la squadra più vicina a raccogliere il secondo posto. E poi ai play off è un po’ una roulette. Anche se l’organico del Palermo è da serie A ed è favorito”.