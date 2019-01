...con Gasparin

A tu per tu ...con Gerolin 12.01 - “Paquetà è un ottimo giocatore ma non bisogna aspettarsi più di tanto, non è il Kakà o Van Basten della situazione. È forte, ha un buon sinistro ma non ha un gran cambio di passo e questo è un limite. Bisogna dargli molto tempo. Non è un fuoriclasse”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex ds... 12.01 - “Paquetà è un ottimo giocatore ma non bisogna aspettarsi più di tanto, non è il Kakà o Van Basten della situazione. È forte, ha un buon sinistro ma non ha un gran cambio di passo e questo è un limite. Bisogna dargli molto tempo. Non è un fuoriclasse”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex ds... A tu per tu ...con Moggi 11.01 - .“Higuain rimarrà al Milan. Deve decidere la Juve, il giocatore è in prestito e penso che rimarrà in rossonero. Il Milan ne ha bisogno e gli servirebbe anche un altro attaccante,”. Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Chi l'altro attaccante... Marchetti lascerà il Genoa? "Non rientra nei piani della società,... Poi l'affare è saltato.... A tu per tu ...con Bergodi 06.01 - "Ho trovato la squadra ultima con sette punti di distacco, abbiamo accorciato a quattro... Va bene così, sono contento". Così a TuttoMercatoWeb Cristiano Bergodi traccia un bilancio della sua esperienza al Voluntari, in Romania. Salvezza possibile? "Si. Abbiamo chance di salvezza.... Ci saranno tanti movimenti tra le piccole che devono salvarsi". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo di - tra le altre - Udinese e Ascoli, Cristiano Giaretta. Dalle big nessun segnale? "La Juve ha poco da fare. Farà qualche... Cosa si aspetta? "Qualche squadra si deve rinforzare. Il calcio italiano è cresciuto rispetto agli ultimi anni. La Juve sta ammazzando il campionato, l'arrivo di CR7 è la ciliegina...