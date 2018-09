...con Gautieri

“Juve top, le altre in difficoltà. Roma, troppe critiche a Di Francesco e Monchi: così non va. Serie B: con Palermo, Crotone e Verona anche il Cittadella. Io pronto a tornare, niente più progetti ma non bisogna sbagliare le persone”

“La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A.

Delude, fin qui, la Roma.

“Ha avuto qualche difficoltà. Ma va detto che è stato cambiato tanto. Quando vanno via giocatori come Strootmann e Nainggolan qualcosa perdi. Sono arrivati calciatori di prospettiva, era inevitabile che ci fosse qualche difficoltà. Ma si sta esagerando: troppe critiche a Di Francesco e Monchi”.

Caos in Serie B. Non si sa ancora se il campionato sarà a diciannove...

“In Italia siamo abituati a fare confusione. Se ad ottobre non si sa ancora chi fa la Serie B c’è qualcosa che non va. Gravina sta facendo il massimo per ordinare questo mondo. Ma oggi in Italia non si capisce niente. La gente s’è anche scocciata, non crede più nel sistema. La Serie C è da esempio, il problema è che non si capisce più nulla”

Le favorite per andare in A?

“Palermo, Crotone e Verona, cosi come il Cittadella, sono le favorite. Possono puntare a vincere il campionato”.

E lei, mister?

“Osservo. In attesa di trovare la giusta situazione. Ma ci tengo a precisare una cosa”.

Prego.

“Vado solo dove ci sono persone equilibrate. Altrimenti meglio non perdere tempo. Inutile parlare di progetti perché nella maggior parte dei casi non esistono, ma non bisogna sbagliare le persone”.